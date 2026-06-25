"Fin de curso" de los programas educativos de los Amigos del Bellas Artes: el colectivo distingue a los colegios participantes con su "acto más importante"

"Dentro de nuestras funciones, de nuestros objetivos, consiste en llevar el museo a la sociedad civil y, especialmente, a los jóvenes; gracias a todos vosotros, pues lo podemos conseguir de manera exitosa". Con estas hondas palabras el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, Tomás Martínez, agradeció este jueves a más de treinta docentes de toda Asturias su implicación en los proyectos educativos "El Museín" y "EuropArte" -en su quinta y segunda edición, respectivamente- que impulsa cada año el colectivo de entusiastas de la pinacoteca.

Para Martínez, la ceremonia de clausura de ambas iniciativas, que se celebra tradicionalmente en el patio de Velarde del complejo museístico, es "el acto más importante que hacemos" por su relevancia a nivel divulgativa entre aproximadamente un millar de niños y niñas del Principado de educación primaria y secundaria. Este reparto que en la edición que acaba de culminar obtuvo respuesta y participación a través de 27 proyectos que emanaron de los 23 centros inscritos, a cuyos representantes se entregó una placa acreditativa de su participación.

La cita en sí tuvo un desarrollo sencillo, pero, a la par, llena de contenido protagonizado por los trabajos del alumnado. El encargado de liderar el grueso de la actividad fue el amigo del Bellas Artes Carlos Osoro, que recordó en primer lugar el germen de los proyectos, las Iniciativas Educativas para Jóvenes, que nacieron en diciembre del 2019. "Todavía no había nombre, no teníamos título, teníamos muchas dudas de lo que queríamos hacer, pero teníamos un objetivo muy claro, que era acercar el Museo de Bellas Artes de Asturias a los más jóvenes, chicos y chicas asturianos de todas las edades", afirmó Osoro.

El representante de los Amigos enlazó las citadas iniciativas -que en 2026 son una realidad a través de tres concursos para escolares, jóvenes artistas y familias- con su oferta completa educativa, que también engloba "El Museín", "EuropArte", dos talleres didácticos, seis itinerarios temáticos y las visitas guiadas al museo con la comunidad educativa que, en suma, alcanzan a unos 3.000 estudiantes, que fueron reconocidos hace un par de años con un premio de "Excelencia ODS" de la Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM) y de la Fundación Aon España.

Según precisó Osoro, a ese objetivo inicial de acercar el museo a los jóvenes asturianos le siguen otros dos: hacer del arte en general, y en particular del arte de este museo, una "herramienta educativa" y, tercero, de contribuir a la innovación en este ramo en Asturias. "El Museín, es la propuesta más potente y la de más alto rango", precisó Osoro, que esgrimió en defensa de esa opinión que cada año es la que alberga una mayor participación (18 centros, 500 profesores y un millar de alumnos este año).

Para los Amigos, también es la iniciativa "más ambiciosa", puesto que se traduce en un "proyecto colectivo" donde se involucran los centros escolares al completo de manera "significativa" y que ha merecido, también, el patrocinio Caja Rural de Asturias y el filme de la sesión para su "Canal Prestosu", donde la entidad bancaria divulga su implicación en las distintas capas de formación, cultura, investigación, desarrollo económico o acción social dentro de la sociedad asturiana.

"Cómo con el arte del museo se puede trabajar en cualquiera de los ámbitos de conocimiento de Infantil o de Primaria o incluso en módulos profesionales de FP; esa es la grandeza, yo creo, de este proyecto", sentenció Osoro, que se afanó en exponer la actividad de todos los centros participantes. Por ejemplo, los críos y crías de Educación Infantil del CP Narciso Sánchez de Olloniego, inspirados por los fondos marinos de «Anclada la grasa», elaboraron brillantes y bellísimos peces de papel de plata que nadan entre aguas de plástico de burbujas; los y las artistas del CP Pablo Miaja de Gijón, indagaron en el retrato a partir de una fotografía de Esteban Vicente y desde el Colegio Luisa de Marillac de Avilés, partiendo del estudio de los vestidos y trajes representados en distintas obras del museo, reflexionaron acerca de la significación del vestido como elemento de diferenciación social; estos tres fueron tan solo algunos ejemplos que pusieron sobre todo el arte desplegado por los alumnos asturianos.