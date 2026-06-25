Doble homenaje en Oviedo: el empresario Serafín Abilio Martínez y el sacerdote Ceferino Fernández entrarán en el callejero

El callejero de Oviedo es un mapa vivo que, de cuando en cuando, se detiene para fijar en el mármol la memoria de quienes han dejado una huella profunda en su tejido social. Este jueves, la ciudad saldará dos cuentas pendientes con la gratitud al incorporar los nombres de dos figuras que, desde ámbitos distintos, consagraron su vida al servicio de los demás. La Junta de Gobierno Local previsto aprobar la dedicación de una pequeña plaza de Montecerrao al desaparecido empresario y filántropo Serafín Abilio Martínez Fernández, y un parque en Guillén Lafuerza al sacerdote, también fallecido Ceferino Fernández Suárez, transformando así el plano urbano en un recordatorio permanente de su compromiso con la ciudad.

La propuesta, que llega a la mesa de la Junta Gobierno tras un proceso de revisión y actualización de las vías municipales, busca atender tanto a iniciativas propias de la corporación como a las peticiones ciudadanas que solicitaban estos reconocimientos. El Alcalde,Alfredo Canteli, haciendo uso de sus competencias legales, encabeza este homenaje que dota de una identidad nueva a dos espacios de convivencia.

Ceferino Fernández. / Ignacio Pulido

En el caso de Serafín Abilio Martínez Fernández, expresidente de la patronal Confederación Asturiana de la Construcción CAC, nacido en Ribera de Arriba, que fallecido en febrero de 2024 a los 82 años, Oviedo ha querido honrar un legado que trasciende el éxito empresarial para adentrarse en el terreno de la salud pública. La nueva plaza se ubicará en la intersección de la avenida de las Segadas, la calle Ponga y la antigua carretera N-630. El expediente destaca su papel fundamental como fundador de la fundación para la Investigación Clínica Neumológica y Carcinogénica (INCLÍNICA), una institución dedicada a la investigación neumológica y carcinogénica que ha permitido avanzar en el estudio de enfermedades como el asma y el cáncer de pulmón. Su capacidad de gestión y su esfuerzo personal como mecenas han sido claves para lograr colaboraciones internacionales con universidades de prestigio como la de Cardiff.

Por otro lado, el barrio de Guillén Lafuerza verá cómo su parque principal, situado frente a la iglesia y tras cruzar la calle Las Begonias, se bautiza con el nombre de Ceferino Fernández Suárez. Este reconocimiento llega coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento y responde a una intensa petición de los vecinos y amigos del barrio. Ceferino, que nació en la localidad moscona de Fuejo en 1938, no solo fue un sacerdote con una relación ejemplar con su comunidad, sino un vecino que creció en las calles de Guillén Lafuerza desde su infancia y también ejerció como sacerdote en Ventanielles y La Tenderina. Su labor pastoral y humana ya le valió ser nombrado hijo adoptivo de Illas y Asturiano predilecto del Centro Asturiano de Madrid, queda ahora grabada en el lugar de encuentro de su barrio de siempre.

Noticias relacionadas

Con estas dos nuevas denominaciones, el Ayuntamiento no solo actualiza su nomenclatura, sino que refuerza su compromiso de honrar a aquellas personas físicas cuyas trayectorias profesionales y méritos contraídos a lo largo de su vida las hacen acreedoras de este honor póstumo en la capital del Principado. Mañana, el callejero ovetense será un poco más humano.