IU reclama más plazas públicas de 0 a 3 años en Oviedo para fijar población joven: "Hay que ampliar significativamente el número de puestos disponibles"

La falta de plazas públicas en las escuelas infantiles de 0 a 3 años se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la conciliación y la fijación de población joven en Oviedo. El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, considera que, junto a la vivienda de alquiler asequible, el fortalecimiento de esta red educativa debe ser una prioridad para favorecer que las familias jóvenes puedan asentarse en el concejo.

La edil advierte de que la oferta actual resulta insuficiente para atender la demanda existente y dificulta el desarrollo de proyectos de vida en la ciudad. A su juicio, esta carencia supone un obstáculo añadido en un momento en el que las administraciones deben impulsar políticas que contribuyan a afrontar el reto demográfico y a hacer de Oviedo un municipio más atractivo para la población joven.

Según los datos conocidos para el próximo curso, el número de familias que se han quedado sin plaza duplica al de aquellas que han logrado acceder a una. Para IU-Convocatoria por Oviedo, esta situación constituye una llamada de atención sobre las carencias de la oferta pública en un servicio esencial para la conciliación familiar y laboral.

El grupo municipal reclama al Ayuntamiento y al Principado que aborden no solo el calendario para la integración definitiva de las escuelas de 0 a 3 años en la red pública autonómica de “Les Escuelines”, sino también un plan ambicioso para extender la oferta de plazas públicas. La formación sostiene que la red actual no responde a las necesidades reales de las familias ovetenses.

Llamazares defiende que la política de vivienda debe ir acompañada de servicios públicos suficientes para las familias. “Si queremos atraer y retener población joven, la vivienda es fundamental, pero es imprescindible garantizar también recursos públicos suficientes para las familias. La elevada demanda insatisfecha en las escuelas de 0 a 3 años demuestra que necesitamos acelerar la integración en la red pública y ampliar significativamente el número de plazas disponibles”, señala.

La formación también ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones de la plantilla de las escuelas infantiles, que recientemente ha protagonizado jornadas de huelga en defensa de unas condiciones laborales dignas y de un servicio público de calidad. IU considera que el refuerzo de la red pública debe ir acompañado del reconocimiento y la valorización de las trabajadoras y trabajadores que hacen posible este servicio esencial.

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Para IU-Convocatoria por Oviedo, la mejora de la atención educativa, la ampliación de plazas y la dignificación de las condiciones laborales forman parte de una misma estrategia: consolidar una red pública de escuelas infantiles capaz de responder a las necesidades de conciliación de las familias y contribuir a que Oviedo retenga y atraiga población joven.