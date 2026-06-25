Una macrooposición con 630 aspirantes para 32 plazas de Policía Local de Oviedo
El primer ejercicio se celebrará el 8 de julio en la sala principal del Palacio de Congresos, con casi veinte candidatos por puesto
La Policía Local afronta una de sus mayores oposiciones de los últimos años. Un total de 630 aspirantes han sido admitidos de forma definitiva en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento para cubrir 32 plazas de agente, lo que deja una ratio aproximada de 19,7 candidatos por cada puesto ofertado.
Examen en el Palacio de Congresos
El primer ejercicio de la oposición se celebrará el 8 de julio, a las 17.00 horas, en la sala principal del Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo. La convocatoria movilizará a los aspirantes en dos accesos diferenciados al edificio: los 315 primeros inscritos deberán entrar por la puerta este, mientras que el resto accederá por la puerta oeste.
El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, subraya que se trata de una de las convocatorias más grandes celebradas recientemente en esta área. La oposición se desarrollará por el sistema de oposición libre y corresponde a las ofertas de empleo público de los años 2019, 2020 y 2022.
Documentación y normas del examen
Los aspirantes deberán acudir provistos de DNI o, de forma subsidiaria, carné de conducir o pasaporte. También tendrán que llevar bolígrafo de color negro o azul para la realización del examen. El Ayuntamiento advierte de que en el interior del aula no estará permitido utilizar ningún tipo de apunte, libro, documentación o dispositivo electrónico, incluidos teléfonos móviles, relojes inteligentes o auriculares. El incumplimiento de esta norma supondrá la retirada del examen, la exclusión automática del proceso selectivo y la expulsión del aula.
156 personas excluidas
La lista definitiva aprobada por el Ayuntamiento recoge también 156 personas excluidas del procedimiento por distintos motivos administrativos. Entre las principales causas figuran la falta de la titulación exigida, la ausencia o caducidad del DNI, la presentación de una solicitud incompleta o no ajustada al modelo oficial, la entrega fuera de plazo, la falta de firma, el impago de tasas o la presentación de la subsanación fuera del periodo habilitado.
El precedente de los auxiliares administrativos
La última gran oposición celebrada por el Ayuntamiento fue hace un año para incorporar 67 auxiliares administrativos. En aquel proceso participaron 5.541 aspirantes.
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