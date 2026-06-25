Manuel García Rubio: «La literatura asturiana en castellano vive una ‘edad de plata’»

«Me sorprende la capilaridad del mal absoluto, capaz de extenderse por todo el tejido social y contaminar incluso a quienes intentan resistirse». Así lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el escritor Manuel García Rubio, (Montevideo, 1956), que estrena «Mariposas sobre el piano», (Ediciones De la Torre), la historia de Wanda, una joven colaboradora de la Resistencia, obligada a esconderse tras ser descubierta por la policía. Refugiada en la casa de su antiguo profesor de pintura, Markus Althaus, su destino quedará unido al de Cindy, la hija adolescente del maestro, gracias a un encuentro fortuito.

García Rubio, acompañado por los escritores Yolanda Pardo y Fernando Fonseca, destacó la importancia del diálogo entre generaciones. «Por eso he querido estar hoy con ellos, para propiciar esa conversación entre distintas miradas sobre la literatura y la sociedad». También reivindicó el momento creativo que vive Asturias: «La literatura en castellano que se produce en el Principado atraviesa una 'edad de plata', con al menos 25 autores que publican con editoriales de distribución nacional y reconocidos fuera de la región», afirmó.

Conflicto entre civilizaciones

Fonseca, nacido en Oviedo, resaltó otra novedad actual: «más que un choque entre generaciones, existe un auténtico conflicto entre civilizaciones. Por primera vez los mayores se han convertido en ‘analfabetos’ dentro de una sociedad dominada por las nuevas tecnologías», indicó. Yolanda Pardo, que fue campeona de España de boxeo, reivindicó el poder de la memoria, la música, el arte y la literatura «como espacios de dignidad y esperanza. Incluso en los tiempos más oscuros, porque siempre existen personas capaces de transmitir luz». La autora avilesina lamentó la pérdida de curiosidad en una época de hiper información.Criticó la tendencia a consumir únicamente aquello que recomiendan las redes sociales y los influencers. «La lectura me hace viajar y con este libro viajas», aseguró.

Noticias relacionadas

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando García Rubio reveló el carácter autobiográfico de buena parte de la novela. Explicó que muchas de las situaciones narradas están inspiradas en la historia de sus padres. Su padre, militar del ejército republicano, sufrió prisión tras la Guerra Civil y posteriormente vivió oculto mientras colaboraba con la resistencia. Esa experiencia personal se transformó en el germen de una obra que el autor definió como “la novela más íntima que he escrito”.