"Mujeres", la resistencia frente al “indie genérico” que repite en el Vesu de Oviedo este viernes

Se sienten extraños en el actual ecosistema del éxito masivo. No se ven reflejados en esa etiqueta de “indie nacional de guitarras” que abarrota estadios con fórmulas predecibles. De hecho, los integrantes de "Mujeres" son tajantes al marcar distancias con los nombres que hoy dominan las listas de reproducción. Según explican, se sienten “muy alejados” de ese indie “tan genérico que no tiene casi características propias”, y sin pelos en la lengua citan a grupos como “Ultraligera", "Vetusta Morla" o "Arde Bogotá".

Frente a esa corriente, Yago Alcover (cantante y guitarrista), Pol Rodellar (bajista) y Arnau Sanz (batería) defienden un modelo basado en la escena, el coleccionismo y la "picada de piedra" constante; y dan valor a la palabra indie, que viene de "independiencia". Este viernes, esa honestidad sin artificio llega a Oviedo, al escenario Vibra Mahou del Espacio FMC del Campillín, para dar cierre a los conciertos de la primera jornada del festival Vesu, a las 23.50 horas.

La banda, que nació hace casi dos décadas en una escuela de cine, vuelve a una ciudad con la que mantiene un vínculo estrecho. Sin ir más lejos, tocaron en el Vesu, en La Vega, hace dos años, y señalan sus colaboraciones con sellos locales o su conexión con la sala La Salvaje.

Para "Mujeres", tocar en el Vesu no es una parada más en una gira de grandes recintos. “Nos gusta darle valor a espacios más pequeños; un grupo que ves que solo toca en grandes festivales y poco más... nosotros no nos sentimos identificados con ese tipo de bandas”, afirman.

La primera década del grupo estuvo marcada por el inglés y el garage americano. Sin embargo, hace diez años, la salida de uno de sus miembros y su paso de cuarteto a trío forzó una metamorfosis. “Decidimos dar el cambio completo al castellano y fue muy bien. Es como una segunda etapa del grupo”, explican.

Este giro no fue una estrategia de marketing para entrar en la radiofórmula, sino una respuesta a la realidad de sus directos: “Notábamos que las canciones en español igual enganchaban más, la gente las cantaba, algo que no solía pasar tanto en inglés”.

Esa conexión con el público es, precisamente, un pilar sobre el que se asienta su longevidad. Para "Mujeres", el concepto de "independencia" no es una pose estética. “Mantenerse independiente quiere decir tener una autonomía creativa y no tener una dependencia de unos resultados”, esgrimen.

Critican que muchas bandas actuales copian las configuraciones de las multinacionales para saltar al estrellato rápido, perdiendo por el camino el arraigo con la escena local, ya que “es importante generar comunidad, lazos y tejidos para protegerse un poco”.

Quienes se acerquen este viernes al Vesu encontrarán una propuesta que huye de la frialdad. Para el trío, el rock and roll sigue siendo una “exaltación del momento y una sensación de fiesta y unión”. En sus conciertos, la barrera entre el escenario y la pista se difumina y “esa distancia entre el público y nosotros siempre hemos intentado que sea muy pequeña. No tenemos la sensación de vernos como ‘personas-músicos’; somos personas muy normales que nos llevamos guay”, inciden los tres compañeros a la par que amigos.

El repertorio de la noche estará trufado de himnos ya consolidados como "Un sentimiento importante" o "Aquellos ojos", pero contará con un aliciente especial para los fans asturianos, ya que sonarán en Oviedo los nuevos temas del último disco, titulado "Es un dolor inexplicable" y lanzado en marzo.

Con la promesa de traer la energía de quien todavía disfruta ensayando como el primer día, "Mujeres" llega al Vesu para demostrar que, fuera de los algoritmos y el indie de masas, todavía queda espacio para la celebración genuina.