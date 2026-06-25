Las nuevas tres tiendas que se suman a la oferta de uno de los centros comerciales más famosos de Oviedo

El centro comercial Los Prados continúa avanzando en su proceso de reposicionamiento con la incorporación de tres nuevos operadores: la cadena alemana TEDi, la pizzería ovetense Basílico y el centro de ocio infantil Limón Loco. Las nuevas aperturas refuerzan la oferta comercial, gastronómica y de ocio familiar del complejo, gestionado por LyC Consultores.

Estas incorporaciones se suman a las aperturas ya anunciadas de Druni, Guaw, Santa Gloria, Ozone Bowling y Tacojón. Desde que LyC Consultores asumió la gestión del activo, el proyecto ha incorporado más de 6.500 metros cuadrados de superficie comercial, dentro de una estrategia orientada a reforzar el atractivo del centro y consolidarlo como uno de los espacios de referencia para los vecinos de Oviedo y su entorno.

La cadena alemana TEDi ya ha abierto un establecimiento de más de 600 metros cuadrados dedicado a decoración, menaje, papelería y bricolaje. Con más de 3.000 tiendas en Europa, la enseña refuerza su presencia en Oviedo con un modelo basado en la proximidad, la variedad de producto y la conveniencia.

Por su parte, Basílico abrirá un nuevo local de más de 130 metros cuadrados, con terraza, en la primera planta del centro comercial, junto a KFC. El restaurante, que ya cuenta con un establecimiento en la calle Vázquez de Mella, ampliará así su presencia en la ciudad con una propuesta centrada en la cocina italiana tradicional y las pizzas elaboradas en horno de leña.

La oferta de ocio familiar se verá reforzada con la llegada de Limón Loco Activity Park, que ocupará cerca de 1.000 metros cuadrados en la primera planta. El nuevo espacio estará dirigido a niños y niñas de entre 6 meses y 14 años y contará con zonas de juego adaptadas por edades, camas elásticas, rocódromo y espacios para la celebración de cumpleaños. La marca cuenta actualmente con centros en Málaga, Sevilla y Barakaldo.

La incorporación de Limón Loco complementará la oferta de ocio familiar del centro junto a Ozone Bowling y los cines Yelmo, reforzando el papel de Los Prados como espacio de compras, restauración y entretenimiento.

La directora del centro comercial Los Prados, Patricia González, destaca que «la llegada de tres enseñas tan reconocidas confirma el atractivo del proyecto y consolida el reposicionamiento de Los Prados como uno de los principales centros comerciales y de ocio de Oviedo».

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Estas aperturas forman parte de la estrategia impulsada por los nuevos propietarios, centrada en reforzar la oferta de servicios, restauración, ocio y comercio de proximidad para ofrecer una experiencia más completa a los visitantes y seguir consolidando Los Prados como un punto de referencia en la ciudad.