El ovetense Pablo de María, nuevo programador del Festival Europeo de Cine de Sevilla

Pablo de María, director de los ciclos Saco y Radar, columna vertebral de la programación cinematográfica pública en la capital asturiana, acaba de incorporarse al equipo de programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla, un de las grandes citas del sector a nivel nacional con la que ya había colaborado en calidad de jurado del premio Eurimages.

De María (Oviedo, 1975) es diplomado en cinematografía y Artes visuales, especialidad en dirección, por la universidad de León. Se puso al frente de la programación de cine en Oviedo en 2015, como director artístico de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (Saco), desde donde extendió los ciclos Radar y Cine a la luz de la luna, programaciones desarrolladas para la Fundación Municipal de Cultura de la capital asturiana.

Desde 2017 es el programador de los ciclos Diálogos entre el cine y la pintura organizados por el Museo de Bellas Artes de Asturias, también se encarga de la programación de las actividades audiovisuales en la programación cultural de la Fundación Princesa de Asturias y del ciclo itinerante que promueve la Dirección General Agenda 2030 del gobierno regional.

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Aparte de su labor como jurado en otros festivales y de su incorporación al equipo de programadores de Sevilla, De María también participa en la programación del Cine Africano de Tarifa (FCAT), la Seminci de Valladolid y Puertas film fest.