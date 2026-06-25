Oviedo culmina la millonaria inversión para controlar en tiempo real el suministro y la calidad del agua del canal del Aramo

El Ayuntamiento de Oviedo ha culminado la digitalización del Canal del Aramo, una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua del municipio, con la implantación de un sistema de control en tiempo real basado en sensores, fibra óptica y conexiones vía satélite. La actuación, financiada con fondos europeos Next Generation EU a través del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, ha supuesto una inversión cercana a los cuatro millones de euros y permitirá supervisar de forma continua tanto el suministro como la calidad del agua que llega a la ciudad.

El proyecto, impulsado por la Concejalía de Infraestructuras y el servicio municipal de Aguas, moderniza la gestión de los cerca de 40 kilómetros del Canal del Aramo mediante una red tecnológica que monitoriza el funcionamiento de la infraestructura desde las captaciones de cabecera hasta túneles, sifones y arquetas de unión. Los trabajos han sido ejecutados por la UTE SEAFSA-TRAINASA.

La actuación se ha desarrollado a lo largo de los concejos de Quirós, Lena, Riosa, Morcín y Ribera de Arriba, donde se han intervenido 18 puntos singulares del canal. Entre las principales mejoras destacan la instalación de casi seis kilómetros de fibra óptica, la habilitación de doce puntos de conexión a internet vía satélite en zonas sin cobertura y la colocación de sensores capaces de medir parámetros como el nivel, la velocidad y el caudal del agua.

Además, el sistema incorpora dispositivos para controlar indicadores de calidad como el pH y la turbidez. Toda la información recopilada se integrará en un sistema de supervisión SCADA y se volcará a la plataforma IoT del Principado de Asturias, lo que permitirá disponer de datos actualizados de manera permanente.

El concejal de Infraestructuras, Gestión Urbanística y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, destacó que esta modernización permitirá mejorar sustancialmente la gestión del abastecimiento de agua en el municipio. Según señaló, la digitalización facilitará la detección temprana de incidencias, reducirá pérdidas en la red y contribuirá a garantizar un suministro más seguro y eficiente tanto en el ámbito urbano como en el rural.

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La iniciativa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene como objetivo reforzar la seguridad y sostenibilidad de una infraestructura esencial para el abastecimiento de Oviedo, optimizando el uso de los recursos hídricos y mejorando la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.