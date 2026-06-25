Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: "El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera"
"Elegí quedarme, porque adoro mi tierra", asegura la joven, que superó el MIR el año pasado y ha elegido la especialidad de aparato digestivo
Lucía Pedreira
El recorrido académico de la ovetense Lucía Álvarez Muñiz, de 26 años, no deja indiferente a nadie. Fue una de las mejores estudiantes de la PAU de hace ocho años, al sacar un 13,75 sobre 14. Esa gran nota le permitió estudiar el grado de Medicina en la Universidad de Oviedo, hacer el MIR en 2025 y acabar trabajando hoy en día en el HUCA, en el servicio de Aparato Digestivo.
La PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) entonces se llamaba EBAU. Era su segundo año con esa denominación. Lucía Álvarez superó los exámenes con un rotundo éxito: en la fase general sacó un 9,5, obteniendo la impecable nota final de 13,75 sobre 14 sumando la fase específica, en la que le ponderaron las asignaturas de Biología y Química para entrar en Medicina.
La ovetense todavía recuerda aquella llamada de teléfono en la que le comunicaron que había rozado la nota máxima: "Estaba entrenando a atletismo y vi una llamada de un número muy largo. Era la Vicerrectora de Estudiantes para darme el resultado". Estalló de alegría.
Familia de médicos
La nota de corte en 2018 para estudiar Medicina en la Universidad de Oviedo era de 12,8, por lo que Lucía entró sin problemas. Entonces, la joven no tenía tan claro si matricularse o no en Medicina. "Me gustaban mucho también las matemáticas. Pero ahora puedo decir que fue un acierto total haber estudiado Medicina. Me encanta", afirma. En su casa, son tres médicos y otro más está en camino. "Mi madre y mi hermana mayor son médicas. Y mi hermano pequeño está en tercero de carrera", aclara.
Tras graduarse en Medicina, Lucía Álvarez hizo el MIR el año pasado y actualmente está haciendo la residencia en aparato digestivo en el HUCA. ¿Y por qué esta especialidad? "Me parece la más completa. Tiene parte médica y técnicas. Engloba todo lo que quería. Y el HUCA tiene uno de los mejores servicios de España", explica.
Quiere quedarse en Asturias y en el HUCA
La ovetense, que escogió quedarse en Asturias, habla maravillas del Hospital Universitario Central de Asturias. "Es una infraestructura nueva y es una pasada. Las posibilidades son infinitas. Tenemos que ser conscientes de la calidad de la sanidad española y del buen hospital que tenemos en la región", defiende. Lucía aspira a quedarse en Asturias y en el HUCA: "Elegí quedarme, porque adoro mi tierra".
Echando la vista atrás, a hace ocho años, la médica asturiana asegura que, durante la preparación de la PAU, nunca dejó de lado el resto de aspectos de su vida. "Yo era responsable, estudiaba, pero también hacía atletismo, quedaba con amigas... No tengo el recuerdo de haberme matado a estudiar. Está claro que estudié, porque esa nota no se saca sola. Pero el volumen de estudio del Bachillerato y de la PAU no era nada comparado al nivel de la carrera", remata.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
- “Pavarotti murió en mis manos”: la tristeza de un portero de Oviedo que rescató al pavo real atropellado en el centro de la ciudad
- Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando
- Accidente en una de las entradas a Oviedo más transitadas: un coche acaba empotrado contra una valla publicitaria en la plaza de Castilla