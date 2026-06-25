El PP denuncia que el Principado “ha perdido el control” del centro de menores de Sograndio y reclama “un cambio de modelo”

El Gobierno autonómico “ha perdido el control” del centro de cumplimiento para menores de Sograndio y “los trabajadores tienen miedo” ha denunciado este jueves el diputado autonómico del PP, Manuel Cifuentes, quien ha reclamado al Gobierno “un cambio de modelo” y que licite ya el proyecto para construir un nuevo edificio. El Grupo Popular en la Junta General ha presentado una proposición no de ley (PNL) con un paquete de medidas “para atajar el deterioro que crece cada día con motines incidentes” en dicho centro, donde están internos los menores que han cometido algún delito.

“El miedo de los trabajadores es la demostración de que el Gobierno ha fracasado, la plantilla está agotada y vive atemorizado, con el temor a salir de allí en ambulancia, como ya ha sucedido”, manifestó el diputado popular, que habló de una “crisis estructural grave”. El centro de cumplimiento de penas para menores de Sograndio “ha perdido su labor socio educativa de reinserción y se ha convertido en algo más parecido a un centro penitenciario y, lo que es más grave, que está bajo el control de los propios internos”. A juicio del diputado autonómico, “Sograndio necesita un cambio de modelo, el Gobierno ha perdido el control y cada día que pasa, como advierten los sindicatos, aumenta el riesgo de que se produzca una situación grave e irreversible”.

Manuel Cifuentes aseguró que la plantilla del centro de menores de Sograndio “se pasa la mayor parte del tiempo apagando fuego y gestionando conflictos, llevando a cabo funciones que no les corresponden”. Una situación que ha derivado, según añadió el parlamentario popular, “en un aumento de las bajas y las personas que les sustituyen tiene poco o ninguna experiencia, todo ello lleva a un deterioro de la labor socio educativa que ha desaparecido”.

El diputado del PP definió de “parche político” la comisión anunciada por el Gobierno autonómico para analizar la situación del centro de Sograndio. “Sin ir más lejos, esa mañana que se anunció dicha comisión los miembros no tenían ni idea de que iban a formar parte de ella, se enteraron por los periódicos”, afirmó Cifuentes quien puso esa situación como “ejemplo de que este Gobierno no gestiona, sino que reacciona con titulares”. El parlamentario popular también sostuvo que la empresa de vigilancia contratada en Sograndio “no cumple siquiera el pliego de condiciones” y señaló “las deficiencias del edificio, que ya tiene más de cien años”.

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Ante este escenario el Grupo Popular en el parlamento asturiano ha registrado una PNL que varias medidas para que “el centro pueda recuperar con celeridad la función se devuelva la seguridad y la dignidad, tanto a los trabajadores como a los propios internos”. El PP pide “renovar la dirección con personas que tengan experiencia en el manejo de este tipo de situaciones y centros; reforzar la plantilla no solo en cantidad sino en calidad, con incentivos salariales y mejores recursos materiales; exigir a la contrata de seguridad que cumpla los pliegos del contrato en ratios de personal y en medios materiales; establecer protocolos claros de intervención entre los trabajadores y los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando deben acudir a algún conflicto”. El PP también reclama acciones para la mejora del edificio. A corto plazo, “la reforma y adaptación del edificio actual, para ir a un modelo de seguridad preventiva”, y luego poner en marcha “la construcción de un nuevo edificio, el actual se cae”, para lo que Cifuentes exige “como primer paso necesario, la licitación del nuevo proyecto”. El parlamentario calificó de “tomadura de pelo” las palabras del consejero de Hacienda sobre la petición de unos informes urbanísticos para acometer la construcción un nuevo equipamiento en esa misma zona. “No se lo cree nadie, no les va a dar tiempo a hacer nada, es solo una patada adelante para parecer que hacen algo”.