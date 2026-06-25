El PP plantea un nuevo edificio, más personal y cambios en la dirección para atajar la crisis del centro de Sograndio

El Partido Popular llevará a la Junta General una batería de medidas para tratar de reconducir la situación del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio. La iniciativa plantea licitar un nuevo edificio en la parcela actual antes de que termine la legislatura, reforzar la plantilla y cubrir vacantes estructurales, implantar nuevas medidas de seguridad preventiva y renovar la dirección del centro mediante un proceso basado en criterios técnicos y de experiencia profesional. El diputado regional popular Manuel Cifuentes sostuvo este jueves que el centro atraviesa una "crisis estructural grave" y acusa al Ejecutivo autonómico de haber permitido un deterioro progresivo de la convivencia y de las condiciones de trabajo. "El control del centro ha sido tomado por los propios internos ante la inacción del Gobierno de Adrián Barbón", afirmó el parlamentario, que describe un escenario marcado por "un goteo constante de motines, fugas y agresiones violentas" a vigilantes y educadores.

Las declaraciones llegan después de semanas especialmente convulsas en Sograndio. La conflictividad se ha incrementado con varios altercados de gravedad, entre ellos una revuelta que acabó con tres vigilantes hospitalizados, una pelea multitudinaria entre internos y diversos episodios de agresividad contra los trabajadores. La plantilla lleva meses alertando del deterioro de la situación y reclamando medidas urgentes para garantizar la seguridad.

El miércoles, durante una sesión de control en la Junta General, Barbón reconoció la existencia de "incidentes preocupantes", aunque defendió la respuesta del Principado. "Nosotros no negamos los problemas; nosotros actuamos para darles soluciones", aseguró el presidente. El jefe del Ejecutivo recordó que la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, ha asumido temporalmente la gestión directa del centro y destacó medidas como el refuerzo de personal y seguridad, la renovación de equipamientos y el proyecto para construir unas nuevas instalaciones.

Antes, la portavoz de Vox, Carolina López, había acusado al Gobierno de convertir Sograndio en "una escuela del delito" y "un infierno para todos los trabajadores", llegando a reclamar el cese inmediato de la directora del centro. Según la diputada, los empleados acuden a su puesto de trabajo "con un miedo atroz" y los internos más conflictivos ejercen un control efectivo sobre determinadas áreas de las instalaciones.

Ahora es el PP quien endurece su discurso y plantea una intervención de mayor alcance. Cifuentes considera insuficiente la actuación extraordinaria anunciada por el Principado durante tres meses y la define como "un parche político" que evidencia el fracaso de la gestión autonómica. A su juicio, el problema no responde a incidentes puntuales sino a una falta de planificación sostenida en el tiempo.

Entre las propuestas registradas por los populares figura el inicio inmediato de la licitación para proyectar un nuevo edificio en la parcela actual de Sograndio, con el objetivo de adjudicar la actuación antes de que finalice la legislatura. Mientras tanto, reclaman obras urgentes de mantenimiento y adaptación en las instalaciones existentes.

La iniciativa también plantea reforzar la seguridad preventiva mediante la revisión de espacios, la retirada de elementos de riesgo, la implantación de protocolos claros de actuación ante situaciones de crisis y la adquisición de vehículos adaptados para los traslados. Asimismo, propone formación conjunta para el personal educativo y los equipos de seguridad.

En el ámbito laboral, el PP reclama cubrir con rapidez las vacantes estructurales, reforzar las plantillas mediante bolsas específicas de sustitución y exigir formación especializada en menores al personal contratado. También plantea incentivos económicos ligados a la especial penosidad del puesto, una carrera profesional específica y cambios en la dirección del centro basados en criterios de mérito técnico y experiencia en la gestión de adolescentes de alta complejidad.

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"No basta con cubrir turnos para tapar el expediente", advirtió Cifuentes, que exige una reforma profunda del modelo de gestión. El debate sobre Sograndio, convertido ya en uno de los principales focos de confrontación política en materia de justicia y servicios públicos en Asturias, seguirá previsiblemente en las próximas semanas en la Junta General, donde los grupos medirán sus propuestas para tratar de frenar una conflictividad que preocupa tanto a los trabajadores como a la propia Administración.