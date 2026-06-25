Las primeras 2.000 entradas para "Elrow" de Oviedo saldrán a la venta por 35 euros

Las primeras entradas para "Elrow" Oviedo, uno de los grandes reclamos musicales de la programación de San Mateo, ya tienen fecha y precio de salida. La organización ha informado de que las 2.000 primeras localidades se pondrán a la venta el próximo 2 de julio, a partir de las 18.00 horas, con un precio especial de 35 euros. El festival de música electrónica aterrizará el 4 de septiembre en el recinto festivo de La Ería, en una cita que servirá para calentar el ambiente antes del inicio oficial de las fiestas de San Mateo. El evento se celebrará durante nueve horas, desde las seis de la tarde hasta las tres de la madrugada, y reunirá música, escenografías temáticas, espectáculos visuales, animación, performances y una cuidada producción artística.

La llegada de elrow supone la incorporación a San Mateo de una marca internacional con fuerte presencia en la escena electrónica. La firma cuenta con una programación habitual en Ibiza, con eventos en espacios como Unvrs y Ushuaïa, y mantiene un calendario global con citas en países como Estados Unidos, Francia, Malta, Italia, Reino Unido, Perú, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Suiza.

Para su desembarco en Oviedo, la organización ha elegido la temática «Delusionville», uno de sus universos más reconocibles. La propuesta está inspirada en una ciudad imaginaria en la que nada es lo que parece y busca sumergir al público en un mundo de ilusiones, personajes extravagantes, humor surrealista y escenarios sorprendentes.

El fundador y chief global brand de elrow, Juan Arnau, ya destacó la importancia de esta primera cita en la capital asturiana. «Estrenarnos en la capital asturiana es mucho más que sumar una fecha al calendario. Es el comienzo de una relación con una ciudad que tiene personalidad, energía y mucho recorrido», señaló con motivo del anuncio del festival.

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Con la apertura de esta primera fase de venta, San Mateo suma un nuevo paso en la configuración de una programación que volverá a tener en La Ería uno de sus principales escenarios festivos. La organización trabaja ya en los detalles de una producción que mantendrá los estándares visuales y escénicos que han convertido a elrow en un referente internacional de la música electrónica y el entretenimiento inmersivo.