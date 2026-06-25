El PSOE de Oviedo denuncia el vaciamiento del Consejo de Cooperación
Los socialistas denuncian el vaciamiento del órgano, critican el recorte del 46% en cooperación y reclaman un Plan Director para recuperar el compromiso solidario del municipio
El Consejo de Cooperación de Oviedo llegará este viernes a una nueva reunión ordinaria entre críticas por la falta de contenido y de propuestas relevantes para el debate. El PSOE denuncia que el órgano de participación se ha ido vaciando progresivamente y exige al gobierno de Alfredo Canteli un giro urgente en las políticas municipales de cooperación al desarrollo. "Hemos pasado de no reunir a este órgano, incumpliendo el Reglamento, a convocar reuniones ordinarias sin ninguna propuesta relevante para el debate". Así lo detalló la concejala Marisa Ponga a través de una nota de prensa.
A su juicio, esta situación evidencia el deterioro de una política pública que había situado a Oviedo como un municipio comprometido con la cooperación descentralizada y la solidaridad internacional, "Una vez más, la repetida frase grandilocuente de que el Gobierno de Canteli cumple no solo con palabras sino también con hechos vuelve a chocar de frente con una realidad completamente distinta”, ha señalado.
Uno de los principales reproches del PSOE es el recorte del 46% en el presupuesto destinado a cooperación. La edil critica además que las convocatorias de subvenciones hayan pasado a ser bianuales, una fórmula que, según afirma, supone “una forma encubierta de dotar de menos financiación a los proyectos” y complica la planificación y ejecución del trabajo de las organizaciones no gubernamentales.
La concejala también denuncia la desaparición de las ayudas humanitarias y de emergencia del presupuesto municipal. En este sentido, recuerda que durante el mandato se han realizado varias peticiones para que Oviedo prestase ayuda de emergencia a la población de Gaza, sin que el Alcalde haya dado respuesta.
Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado formalmente a la concejala de Políticas Sociales y presidenta del Consejo de Cooperación que incluya en la reunión del viernes el debate sobre la elaboración de un Plan Director de Cooperación para Oviedo. El documento debería desarrollar en el ámbito municipal las líneas estratégicas del plan autonómico vigente y fijar una política “coherente, transparente, estable y dotada de los recursos necesarios”.
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