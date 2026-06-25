Las tres empresas que oficializan su interés por instalarse en una de las plantas del edificio Calatrava de Oviedo

El grupo Metropolitan, que quiere instalar un gran gimnasio, la empresa de diamantes Nanoker y el hospital veterinario de AniCura se han presentado a la licitación puesta en marcha por el Ayuntamiento para desarrollar sus proyectos en la planta baja de la antigua galería comercial del Palacio de Congresos y Exposiciones. Este es el resultado de la mesa de contratación que tuvo lugar ayer. Las arcas municipales ingresarán 6,2 millones de euros durante los próximos veinte años por la instalación de estos proyectos, que se sumarán a la actividad de la Universidad Alfonso X el Sabio.

La actividad más grande será la destinada al bienestar, la actividad física y el deporte. La administración local exige que la empresa que gestione 4.664 metros cuadrados haya gestionado durante la última década una instalación con al menos 300 usuarios. Una cifra que cumple la marca Metropolitan, presente en once ciudades españolas, entre ellas Gijón, con las instalaciones que tiene en los bajos de El Molinón.

Otro de los interesados por esta planta es la empresa AniCura. La idea de los promotores es trasladar este año su sede en la calle Rafael García Altamira al singular edificio para ampliar progresivamente la plantilla, desde los 50 empleos actuales hasta los 90 trabajadores de alta cualificación. Además, estas instalaciones responderán a la creciente demanda de servicios vinculados a la salud animal en entornos urbanos, particularmente en contextos donde la presencia de animales de compañía forma parte de la vida cotidiana de la población.

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El Ayuntamiento exige que la empresa que ocupe 2.000 metros cuadrados tenga una experiencia de una década en el sector de la investigación, desarrollo e innovación y que cuente con al menos diez investigadores. Criterios que cumple Nanoker Research.