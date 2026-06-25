El Vetusta Fest aterriza en Oviedo la noche de los fuegos con cuatro artistas: la música indie tomará La Ería

«Oviedo se prepara para algo grande; estamos de camino». Con este mensaje, el calendario musical del recinto festivo de La Ería empieza a sumar confirmaciones de cara a unas fiestas de San Mateo que volverán a tener en el aparcamiento del estadio Carlos Tartiere uno de sus grandes epicentros. El 20 de septiembre -noche de los Fuegos- se celebrará el Vetusta Fest, un gran festival de música indie que reunirá a cuatro artistas cuyos nombres se irán desvelando a lo largo de las próximas semanas. La cita nace con vocación de convertirse en uno de los reclamos de la programación mateína y ya ha comenzado a calentar motores con una campaña de expectación que ha llenado de pistas varios puntos reconocibles de la ciudad.

Pistas por Oviedo

La estatua de Mafalda en el Campo San Francisco, la Gorda de La Escandalera, el Viajero de la plaza Porlier, viaducto Marquina y una de las farolas de la plaza de la Catedral lucieron las pegatinas que anunciaban la llegada del festival. La cita aterrizará de la mano de la promotora musical Bring The Noise y del Grupo 360, una compañía con experiencia en grandes citas musicales y que cuenta en su cartera con eventos como el Tsunami Xixón Festival, Sonórica en Castro Urdiales o Santander Music, por donde este año pasarán artistas como Guitarrica Delafuente, Rigoberta Bandini, Siloé y Xoel López. La propuesta cuenta además con la colaboración de la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, dirigida por Covadonga Díaz.

Conciertos y festivales

La programación mateína mantiene la línea de los últimos años, combinando conciertos de artistas de primer nivel con festivales de diferentes estilos. Hay jornadas en las que el protagonismo recaerá en un único nombre, como ocurrirá con Mónica Naranjo, que actuará el día 15; Leiva, que lo hará el 19; o Rodrigo Cuevas, previsto para el día 21. Otras fechas estarán reservadas a formatos de festival, con varias propuestas reunidas en una misma jornada. La actividad musical arrancará el 5 de septiembre con «Elrow» y los festivales se cerrarán con Vetusta Fest.

Último año en el Tartiere

Todo apunta, además, a que esta será la última gran temporada en el aparcamiento del Carlos Tartiere. La previsión es que los conciertos se trasladen el próximo año al Palacio de los Deportes, una vez culminada la licitación puesta en marcha por el Ayuntamiento para organizar eventos no deportivos en las recién rehabilitadas instalaciones diseñadas originalmente Ildefonso Sánchez del Río. La firma madrileña Provenue, impulsora del Movistar Arena —antiguo Wizink Center— de Madrid es la única que se ha presentado al concurso puesto en marcha por el Ayuntamiento a finales de abril.

Inicio oficial de jueves

Por segundo año consecutivo, las fiestas mateínas comenzarán de jueves. El pregón y el lanzamiento del chupinazo será el día 10 iniciando de esta forma la programación que durará once días. Hasta el día grande, que este año caerá de lunes. El Campo de San Francisco apostará este año por un nuevo modelo de conciertos. Las verbenas se celebrarán en horario de tardeo y arrancarán el 11 de septiembre con «Alberto & García», una de las formaciones asturianas con mayor proyección, que llevará su mezcla de pop, folk y ritmos de raíz americana. Un día después será el turno de «La Última Legión». A «Bitter y Kas» le llegará el turno el 14 y seguirá el 15 con «Pequeño Club Imposible». Una jornada más tarde será el turno de Javi Cantero, hijo de El Fary, que recalará en Oviedo con un repertorio marcado por la rumba, el pop y los sonidos más reconocibles de su trayectoria.

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Sabor nostálgico

La recta central de la programación tendrá sabor nostálgico. El 17 de septiembre habrá un «Pop Tour», con Joaquín Padilla, Juanra Arnáiz, Carmelo del Norte y la banda del Capitán Inhumano. Al día siguiente, se subirá Alejo Stivel, voz histórica de Tequila y en el último fin de semana estarán «Amistades Peligrosas», la «Orquesta Mondragón» y cerrará Eva Hevia.