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Vox exige explicaciones al gobierno local tras el fallo de un extintor de los Bomberos de Oviedo en un ensayo oficial

La formación reclama acceder al informe técnico completo del test encargado por el Principado, que arrojó un resultado negativo sobre el equipamiento

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta.

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Oriol López

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado explicaciones al equipo de gobierno tras conocerse que un ensayo encargado por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias detectó un resultado negativo en uno de los extintores utilizados por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la ciudad. La formación ha registrado una batería de preguntas, un ruego en la Comisión de Seguridad para conocer qué actuaciones se llevaron a cabo tras la comunicación remitida por la administración autonómica y para acceder al informe técnico elaborado por el laboratorio que realizó las pruebas.

La portavoz municipal de VOX, Sonsoles Peralta, sostuvo que el problema "no comienza con el informe del Principado, sino mucho antes", cuando el mando del servicio alertó de las incidencias detectadas. Además, criticó que la reacción municipal se produjera tras la intervención de otra administración. "Si un mando con casi cuarenta años de experiencia alerta de un problema que afecta a la seguridad de los bomberos, lo mínimo exigible es investigar de inmediato y actuar con transparencia, no mirar hacia otro lado", afirmó.

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Según Vox, las dudas sobre el funcionamiento de estos equipos habían sido planteadas con anterioridad por un subinspector del cuerpo de Bomberos, que trasladó por escrito la existencia de anomalías detectadas durante intervenciones reales. De acuerdo con la versión de la formación, la falta de respuesta a esas advertencias llevó al funcionario a solicitar una comprobación independiente ante la Consejería de Industria. Posteriormente, un laboratorio acreditado realizó un ensayo oficial que arrojó un resultado negativo sobre uno de los extintores analizados.

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Vox considera que el Ayuntamiento debe aclarar qué medidas adoptó tras recibir las primeras advertencias y por qué no actuó antes de conocerse los resultados del ensayo. La formación también ha solicitado copia íntegra del informe técnico al entender que la transparencia es necesaria cuando están en juego la seguridad de los bomberos y el funcionamiento de un servicio público esencial.

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