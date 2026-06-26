Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas

Una persona detenida como presunta autora de un incendio en una autocaravana. Una nube de humo negro visible a varios kilómetros fue la que puso la alerta. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) extinguieron este viernes un incendio desatado en un vehículo aparcado en la urbanización Torres del Parque, en La Bolgachina. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las diez de la mañana y la Policía Nacional investiga si los hechos fueron provocados. El edificio se encuentra enfrente del albergue Cano Mata y los residentes de la zona han recolectado más de un millar de firmas por los problemas de inseguridad que hay en el barrio.

El vehículo es propiedad de dos vecinos de la zona. Cada día acudían a revisar la autocaravana porque ya habían presentado dos denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de que le reventasen la cerradura y habían entrado en el vehículo.

La propietaria vio las llamas desde su vivienda. Bajó corriendo y trató de apagar en un primer momento el fuego con la ayuda de una manguera. Fue un testigo quien dio aviso a los bomberos. La autocaravana sufrió importantes daños. Todo el interior quedó destrozado así como el techo. Una de la prioridad de los efectivos fue evitar que el fuego se extendiese a los coches de al lado. Solo uno sufrió pequeños daños.

Noticias relacionadas

Ahora, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y fruto de ella se ha detenido a una persona. También tendrán que determinar cómo surgieron las llamas y por qué el vehículo se había movido unos metros hasta estamparla contra el cierre de la urbanización.