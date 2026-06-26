Casa Ramón amplía su sabor genuino del Fontán ovetense a la avenida de Galicia

Uno de los restaurantes con más arraigo de Oviedo, Casa Ramón, ha decidido ampliar la esencia de su oferta hostelera con el sello de la plaza del Fontán a la avenida de Galicia, donde ha abierto este viernes su segundo local tras varios meses de obras. "Es una apuesta importante con la que queremos mantener el empleo", afirma su propietario, Olegario González, que tomó el testigo del fundador, Ramón Fernández, cuando su jubilación.

El segundo Casa Ramón de la avenida de Galicia era este viernes un trasiego de idas y venidas, con los últimos preparativos, para la inauguración, prevista para la tarde. Botellas de vermú señero en la cristalera, manzanas que recuerdan el mercado de la fruta del Fontán que tanta clientela arrimó al Casa Ramón y productos genuinos de la tierra para vender en la tienda. Un toque aquí y otro allá para dar una imagen similar a la del negocio original, que seguirá abierto en el corazón del casco antiguo ovetense. "Mantendremos la misma línea del Fontán en este nuevo local de la avenida de Galicia, en productos, atención y servicio. Productos frescos en pescados, mariscos y carnes Es el sello de Casa Ramón desde 1973 y seguimos fieles", comenta Olegario González, que justifica la ampliación en pleno centro de Oviedo. "La avenida de Galicia es una zona emergente de la ciudad , una referencia hostelera y por eso hemos elegido esta ubicación para este proyecto", añade Olegario González.

Una de las inquietudes y empeños que guía esta nueva apertura es mantener el empleo y la actividad más allá de la temporada alta que supone el verano para Casa Ramón. "En el invierno perdemos la terraza del Fontán y eso nos limitaba bastante en cuanto a la plantilla", argumenta Olegario González. También asegura que los clientes habituales "fueron los primeros en animarnos a abrir este nuevo restaurante en la avenida de Galicia".

Este nuevo proyecto "ha supuesto una inversión importante", asegura Olegario González, que subraya el empeño por mantenerse al pie del cañón en el siempre complejo y competido sector de la hostelería. "Mientras a nuestro alrededor todo el mundo habla de cierres, nosotros apostamos por abrir este nuevo restaurante. Al fin y al cabo se trata de seguir en la profesión que conocemos y trabajamos con una meta nueva y lo estamos demostrando", destacó el propietario de Casa Ramón. Parte de la historia del Fontán desde hace ya mas de medio siglo cuando el salense Ramón Fernández abrió un bar en la populosa plaza ovetense con los ahorros que había reunido en diversos trabajos en Madrid en destinos hosteleros tan variopintos como el Mesón Luis Candelas, el Parque de Atracciones o al conocido Bocaccio, que frecuentaban los ministros de Franco. De vuelta a Asturias abrió Casa Ramón en un Fontán bien distinto al actual, donde buena parte de la clientela eran los habituales del mercado que abría todos los días y los estudiantes de Derecho.

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La experiencia adquirida en Madrid le llevó a abrir la primera terraza en la zona, hacia 1977 y 1978, debajo de los arcos de la plaza. El local cogió fama a cuenta de los callos, el jamón y el Rioja hasta que en 1991 se vio obligado cerró por obras, pero volvió a en 1996, hace ahora treinta años, con sidra y más terraza, delante y detrás, en el formato prácticamente idéntico al que se mantiene en la actualidad. Y con una singularidad nada menor, tras la reforma que acometió el Ayuntamiento en toda la plaza, las únicas columnas que quedan del Fontán original son las de Casa Ramón, que ahora amplia su radio de acción hasta la avenida de Galicia. n