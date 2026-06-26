El Círculo de los Quesos Asturianos urge al Principado a declarar Bien de Interés Cultural la tradición quesera

Asturias cuenta con una tradición única. A lo largo de la región se elaboran 298 variedades, convirtiéndola en la mayor mancha por metro cuadrado y habitante de todo el continente europeo. El conocimiento de cada producto pasa de generación en generación y por todas estas razones el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos urge al Principado su declaración como Bien de Interés Cultural. «Queremos que el anuncio hecho por el Principado hace quince días sea una realidad antes de que el club concluya esta legislatura». Así lo pidió el líder de la entidad, Francisco Javier Escobio, durante la celebración de la décimo primera fiesta que tuvo lugar en la tarde de ayer en el Auditorio Príncipe Felipe. Fue un encuentro en el que tanto productores como restauradores, cofrades y representantes políticos de toda índole estaban presentes. En definitiva, fue un punto de encuentro para poner en valor todo el trabajo que hay detrás de cada sabor que conquista paladares en todo el mundo.

El concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, resaltó que estas jornadas contribuyen a engrandecer la cultura quesera. «Detrás de cada especialidad hay esfuerzo, compromiso y dedicación. Hablar de Asturias es hacerlo de su tradición, de sus paisajes, pueblos y de las personas que generación tras generación han sabido conservar las elaboraciones». De igual forma, resaltó que los turistas cada vez buscan más un sitio en el que comer bien y con calidad: «Oviedo ocupa una posición privilegiada; somos una ciudad acogedora y quien nos visita conoce también nuestros productos». A lo largo de su intervención también resaltó que esta cita del Círculo de los Quesos forma parte de la «agenda gastronómica y social» de la capital asturiana y excusó la presencia del alcalde, Alfredo Canteli, por motivos de agenda. «Me ha pedido que os haga llegar su reconocimiento y apoyo».

Por su parte, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, resaltó que los quesos son «una delicia» y una de las «maravillas que tenemos en materia gastronómica». También reivindicó el trabajo de «mucha gente» hasta que un trozo llega a la mesa. «Históricamente han trabajado muy duro y han hecho un esfuerzo por mantener esta joya de la que todos nos sentimos orgullosos».

Entre ambos discursos llegó el momento de las distinciones. El Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) fue nombrado circuliano de honor. La distinción la recogió su directora, María Fernández, quien destacó que compartimos «el amor por el queso y el interés por salvaguardar ese gran patrimonio que tenemos en el Principado y que debemos cuidar, proteger y poner en valor». También reconocieron a Mantequerías Arias, Bodegas Alvear, la taberna Tramunte, de Villanueva de Santo Adriano, por su elaboración de la tarta de queso Ekte Geistot, y las hermanas Rosa y Candi Vázquez por conservar el queso de Fuente de Proaza. Como circulianos de mérito fueron nombrados el restaurante La Genuina, por acoger la reunión fundacional de la entidad y 106 actos a lo largo de este tiempo, así como el periodista Enrique Carballeira y Onda Cero Asturias.

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