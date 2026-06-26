Elrow desata la expectación en Oviedo antes de desembarcar en San Mateo: será su única parada en el norte de España
El festival de música electrónica celebrará su primera cita en Oviedo el 5 de septiembre, en el recinto mateíno de La Ería, con una primera tanda de 2.000 entradas a 35 euros
El desembarco de «elrow» en el recinto mateíno de La Ería ya empieza a sentirse incluso antes de que suene el primer ‘beat’. La llegada a Oviedo del festival de música electrónica, el próximo 5 de septiembre, despertó el interés de los aficionados desde el primer instante, una vez que LA NUEVA ESPAÑA desveló la noticia el miércoles a última hora de la tarde y el propio festival lo anunció en sus medios oficiales. Fueron miles de seguidores los que se inscribieron en la web oficial para recibir información de un encuentro que parte con sus propias reglas y juega con la fortaleza de su marca, pues ni siquiera se ha desvelado alguno de los artistas que estará en Oviedo, en la carpa del aparcamiento del Carlos Tartiere. Lo que sí se conoce es el precio del primer paquete de entradas a la venta. Serán 2.000 localidades, disponibles en la página del festival el 2 de julio, a partir de las 18.00 horas, y con un precio especial de 35 euros.
Nueve horas de música, color y espectáculo
La programación de elrow va mucho más allá de una sesión de dj’s: serán nueve horas de música en las que habrá mucho color, escenografía, espectáculo y esa dosis de locura festiva que ha convertido a la marca en un fenómeno global. «El tipo de locura que este mundo necesita» es el lema que la compañía lleva a sus espectáculos por todo el mundo.
Según los planes de la organización, los primeros artistas no se conocerán hasta mediados de julio, lo que convierte el encuentro en una suerte de cita a ciegas con una parte importante de los fans.
Una marca global nacida de la noche barcelonesa
Elrow se ha consolidado como una experiencia cultural y festiva que apuesta por la creatividad, la participación del público y la creación de universos temáticos únicos, capaces de transformar cada espacio en el que se celebra. El germen de esta gran marca que cada año recorre el mundo está vinculado a la barcelonesa familia Arnau, una saga dedicada al entretenimiento desde el siglo XIX. Primero, lo hicieron con ferias y teatros ambulantes y, más tarde, con salas de baile y clubes.
De Row14 al mundo
El actual proyecto empezó a tomar forma en torno a la sala Row14, situada cerca de Barcelona. Allí se consolidó una fórmula que mezclaba música electrónica, escenografía teatral, disfraces, performances, confeti, hinchables, personajes y una estética muy colorida. Sus noches no eran solo una sesión de dj’s, sino una experiencia inmersiva y desbordante que ahora recorre el mundo. A partir de la década de 2010, elrow dio el salto internacional. Empezó a organizar fiestas en Ibiza, grandes festivales y eventos por Europa, América, Asia y Oriente Medio. Se trata de una de las marcas españolas de ocio nocturno con mayor proyección global.
Solo este año visitarán Bulgaria, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Malta, Alemania y Suiza. Además, en España harán parada en Madrid, Barcelona y Sevilla, con Oviedo como única fecha en el norte.
Temáticas por países
La familia Arnau desarrolló diferentes temáticas para adaptar la fiesta a cada escenario. El «Sambowdromo do Brasil», de fantasía carnavalesca; «El Triángulo de las Rowmudas»; «Chinese RowYear» y «Delusionville» son algunas de las propuestas. Esta última será la que aterrice en Oviedo, con una reinterpretación del movimiento artístico «POPaganda», una obra de arte coral formada por animales antropomórficos que luchan con delirios de éxtasis y angustia.
Un cartel psicodélico para La Ería
De ahí su cartel para Oviedo. La imagen del festival muestra un universo fantástico, muy visual y psicodélico. En el centro aparece una criatura azul de aspecto tierno y surrealista, con tres grandes ojos rosados, orejas puntiagudas y una textura brillante, casi de muñeco o personaje de animación en 3D. Su expresión es hipnótica, entre inocente y extraña, lo que refuerza el tono de fantasía. El entorno parece un bosque mágico compuesto por nubes, flores, ramas retorcidas y plantas de colores intensos.
Los grandes nombres del circuito
Los mejores dj’s del momento aparecen asiduamente en los carteles de elrow por el mundo. Si la cita de Oviedo es el 5 de septiembre, unos días después, el 22, el festival viaja a la discoteca UNVRS de Ibiza. Ya está confirmado Joris Voorn, de reputación internacional y sonido elegante entre house, techno y melodic. También estará otro de los grandes, Kölsch, con temas melódicos, épicos y muy de festival. Las entradas ya están a la venta estos días, entre 85 y 250 euros.
Buitres, lobos, ovejas y cerdos emprendedores
También pisarán el recinto de La Ería un elenco de personajes que abarca las jerarquías sociales de la historia, desde los poderosos buitres hasta los humildes lobos, así como las ovejas serias y los cerdos emprendedores. «La primera vez siempre es inolvidable», prometen desde la organización.
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