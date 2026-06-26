Inician la retirada del amianto de la nave calcinada en Ciudad Naranco en Oviedo
Los vecinos apremian la retirada del material cancerígeno y exigen el "derribo inmediato" de cualquier complejo "deteriorado y peligroso" de los ubicados en Almacenes Industriales
Novedades sobre el incendio ocurrido en Ciudad Naranco. Los operarios comenzaron este viernes las labores de descontaminación del suelo y retirada de restos de amianto en la zona de Almacenes Industriales, una intervención que se produce once días después de que las llamas calcinasen el pasado 15 de junio una de las naves sin uso de la vía homónima, lo que generó una gran columna de humo negro visible en toda la ciudad y disparó la alarma por la posible liberación de fibras de fibrocemento.
Aunque la asociación vecinal Activa Ciudad Naranco celebró el inicio de los trabajos, desde el colectivo lamentaron igualmente su demora y exigen "retirar el material cancerígeno de la totalidad de las naves y proceder al derribo inmediato de aquellas que, por su estado de deterioro, son un peligro para los vecinos".
Desde la asociación vecinal califican de "inaceptable" que hayan tenido que transcurrir once días para que las autoridades actúen, mientras los residentes convivían con la "incertidumbre" sobre los riesgos reales para su salud, a la par que reiteran la supuesta falta de comunicación del Ayuntamiento y del área de Seguridad Ciudadana, a quienes acusan de guardar un "silencio absoluto" sobre las "medidas adoptadas o el plan de actuación", lamentan los vecinos a través de un comunicado. Para los residentes, esta limpieza es "solo un parche" que no soluciona el problema de fondo.
Así, el colectivo advierte de que Ciudad Naranco sigue rodeado de naves abandonadas con cubiertas de amianto, lo que supone una amenaza constante de nuevos incendios que vuelvan a liberar partículas contaminantes. Por ello, la asociación insiste en que la solución debe ser definitiva y que "no puede ser esperar al próximo incendio" antes de tomar medidas.
Esta situación de hartazgo no es nueva. Tras el suceso del día 15, la presidenta de Activa Ciudad Naranco, Marisa Álvarez, ya advirtió de que el barrio estaba dispuesto a manifestarse si no se acometía el derribo de estos inmuebles en desuso. Según los informes técnicos, muchas de estas edificaciones se levantaron en una época en la que el uso de amianto era habitual en placas de fibrocemento, un material muy peligroso al quebrarse o arder.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, aseguró recientemente que la demolición de la nave calcinada comenzaría esta misma semana y que existen negociaciones avanzadas para derribar otras cinco naves en ruina antes de que finalice el verano. Sin embargo, los vecinos mantienen la guardia alta, recordando que por el momento el entorno era una "zona cero" donde el polvillo del amianto se diseminó por las superficies.
A largo plazo, el futuro de la zona pasaría por la reconversión. El Ayuntamiento ya tiene en su poder un proyecto de regeneración urbana presentado por la promotora LandCo, que contempla la construcción de unas 120 viviendas. Si bien el barrio no reniega de la propuesta de entrada, condiciona su apoyo a que el plan incluya zonas verdes y espacios sociales para los jóvenes, entre otras cuestiones.
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