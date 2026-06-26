IU y OTEA reclaman ordenar las viviendas turísticas y revitalizar el Oviedo Antiguo

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo y representantes de OTEA mantuvieron este viernes una reunión para analizar la situación del sector turístico y hostelero en la ciudad y abordar algunos de los principales retos que afronta Oviedo. Sobre la mesa estuvieron la proliferación de las viviendas de uso turístico, la revitalización del casco antiguo y el debate sobre la futura tasa turística.

En el encuentro participaron el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, junto a los concejales Alejandro Suárez y Cristina Pontón. Por parte de OTEA asistieron su presidente, Javier Martínez; el vicepresidente, Fernando Corral; el directivo responsable de Oviedo, Iván González Hortal, y la responsable de Servicios Jurídicos, Inés Álvarez.

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue la proliferación de las viviendas de uso turístico y la ausencia de una regulación suficiente. Según trasladó IU, durante el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de que el Ayuntamiento asuma un papel más activo en esta materia, utilizando las herramientas fiscales y regulatorias de las que dispone para ordenar su crecimiento, evitar una expansión indiscriminada y avanzar hacia un marco normativo que garantice condiciones equiparables a las exigidas al resto de establecimientos de alojamiento.

La reunión también sirvió para compartir la necesidad de una mayor implicación municipal en la regeneración del Casco Antiguo. IU y OTEA abordaron actuaciones orientadas a favorecer su revitalización, reforzar la convivencia y contribuir a un modelo turístico sostenible y compatible con la vida cotidiana del barrio.

En relación con la futura tasa turística, IU-Convocatoria por Oviedo reiteró su posición favorable a su implantación. No obstante, el grupo municipal considera que existe margen para alcanzar un entendimiento con el sector sobre la arquitectura técnica de la tasa y el destino de los recursos que genere. La formación se mostró dispuesta a favorecer el diálogo entre el Principado, el Ayuntamiento y el sector hostelero para que la tasa pueda desarrollarse desde el consenso.

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Gaspar Llamazares calificó la reunión de «útil» para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones que afectan al presente y al futuro de la ciudad. «La regulación de las viviendas de uso turístico, la revitalización del Casco Antiguo y el debate sobre la tasa turística requieren administraciones que asuman sus responsabilidades y espacios de diálogo que permitan construir soluciones estables», señaló el portavoz municipal de IU.