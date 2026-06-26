Llorenç Barber: «Nos han acostumbrado a ver el color, pero no a escucharlo»

El artista valenciano Llorenç Barber llegó ayer a Oviedo dispuesto a hacer «sonar el color», como tituló la intervención con la que clausurará el domingo a la siete de la tarde, con la soprano Montserrat Palacios, la Semana Profesional del Arte, en el Palacio de Congresos de Buenavista. Pero su método, específico para cada lugar, le obligó a recorrer el Calatrava para dar la fórmula con la que desplegar su intervención. Unas alcayatas que coronan la bóveda del hall le dieron la solución.Si su planteamiento no cambia, desde allí desplegará largas cuerdas con cascabeles y cencerros y los utilizará como si fuera un mástil de guitarra.

Feliz de haber encontrado las alcayatas, Llorenç Barber, que ha visitado otras veces Oviedo, también para su famoso concierto de campanas, no podía dejar de confesar que se siente «entre un juego de niños y uno de mayores». Lleva quince libros escritos sobre estas investigaciones sonoras e insiste en que es feliz «haciendo estas cosas».

Para la intervención de este domingo le acompañará la soprano Montserrat Palacios, a la que conoció en México y que vino a aprender de lo que él investigaba. A la Semana del Arte se han traído todos los elementos que han podido: un campanario, los cascabeles y cencerros, una máquina de coser y un juego de teteras.

Entre esos objetos cotidianos Montserrat Palacios se mueje y trabaja buscando tonos y oponiendo ella la suya, una octava arriba o una octava abajo. No solo eso. En la máquina de coser Palacios coserá una tela con partituras. Es una «pequeña barbarie». También musical, que pretende hacer ver al espectado que el color también se puede escuchar. «El color se mira pero las frecuencias vibratorias también son color a través de la escucha. El color no dejan de ser ondas, y nosotros lo que hacemos es jugar con la voz, que según sube o baja adquiere colores distintos. Nos han acostumbrado a que el color se ve pero no se escucha. Y escuchamos colores», dicen casi a coro.

Luego Montserrat se pierde por el hall del Calatrava probando su voz y Barber explica que él también modulará sonidos. Notas que no son solo notas porque, como en el caso de las campanas, una sola nota incluye un conjunto de series armónicas que incluyen la disonancia de la segunda menor.

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Toda la propuesta es acústica y Llorenç Barber casi se indigna ante la pregunta de si utilizarán algún medio digital para traducir los sonidos en colores. Esa posibilidad queda en manos de espectadores con capacidades sinestésicas como las del músico Alexander Scriabin, pero el valenciano y la soprano están dispuestos a desplegar toda su propuesta para que el público pueda «recuperar el color auditivo».