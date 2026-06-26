Marcos Cao, de "La sonrisa de Julia", banda que toca el sábado en el Vesu: "Asturias es una segunda casa para nosotros; actuar en Oviedo es emocionante"

Marcos Cao (Santander, 1977), vocalista, compositor y productor de "La Sonrisa de Julia", regresa este fin de semana con la banda a la ciudad que marcó un de los hitos de su historia personal y profesional, . Formado en Filosofía en el campus de El Milán, Cao recuerda cómo en aquel campus conoció a la que es su pareja, Julia, que inspiró el nombre de la banda hace 22 años, una formación que sigue presumiendo de una "complicidad increíble" tras tan longeva trayectoria. Tras atravesar "caminos oscuros" y una evolución interna profunda el combinado lanzó en febrero de este año el álbum "Enemigo". La formación que lidera Cao actúa el sábado en el concierto Vibra Mahou del festival Vesu de Oviedo, en el Espacio FMC, en el Campillín, a las 19.00 horas.

Se cumplen 22 años desde su primer disco. ¿Cómo ha cambiado su forma de ver la música y el escenario desde aquellos inicios?

Ha cambiado de manera absoluta. Cuando éramos jóvenes nuestros objetivos, lógicos porque éramos chavales, condicionaban nuestra manera de relacionarnos con la música y con el propio proyecto. Hacíamos todo de una manera muy apasionada, pero esos objetivos de conseguir éxito o sacar un disco nos hacían disfrutar muchísimo menos de lo que lo disfrutamos ahora. Al hacernos mayores hemos aprendido a gestionar mejor la energía; cuando eres joven te la gastas en otras cosas.

Afirma usted que hoy disfrutan más de la banda. ¿Qué metas persiguen en esta etapa de madurez?

Tenemos la inmensa fortuna de no depender ni económicamente del proyecto ni emocionalmente. Somos muy felices y si "La Sonrisa de Julia" desapareciera no pasaría nada. No es por dinero, no es por ego, es simplemente porque amamos hacer canciones juntos y nos flipa ensayar. En el directo sentimos y conseguimos generar emociones y situaciones que son impagables, que no se consiguen ni con dinero ni con aplausos. Es lo bonito de tener una banda: confiar absolutamente en los demás para generar un espacio de mucha complicidad.

Su historia personal está íntimamente ligada a Oviedo.

Yo estudié Filosofía en El Milán y allí conocí a mi pareja, Julia, la de la sonrisa, que estudiaba Filología. Llevamos 25 años viviendo juntos. Al principio fuimos amigos durante tres años en la misma pandilla de la universidad hasta que nos apeteció empezar a quedar solos. Pasamos un año en la distancia cuando ella se fue de Erasmus y yo a Madrid; fue una prueba de fuego, pero desde entonces no nos hemos vuelto a separar.

Regresa este sábado para actuar en el festival Vesu. ¿Sigue sintiendo esa conexión especial con el público asturiano?

Asturias y Oviedo son una segunda casa para nosotros; es casi como tocar en ella. El guitarrista también estudió en Oviedo y yo tengo mucha relación con muchos asturianos. Ir a tocar con "La Sonrisa de Julia a Oviedo" es algo emocionante. Van a ver a una banda motivadísima y un show donde repasamos el disco nuevo y temas de toda nuestra carrera. Vamos a darlo todo.

En un mercado saturado por el streaming y los algoritmos, ¿cuál es su secreto para mantener un público tan fiel?

Cuando empezamos éramos un grupo un poco rebelde y peleón con las discográficas. Eso nos sirvió para entender que teníamos que ir por nuestro camino y seguir los tempos que no son propios de hoy en día. Decidimos hacer los discos a nuestro ritmo; el anterior a "Enemigo", que sacamos este año, fue en 2018. Gestionamos absolutamente todo nosotros: videoclips, giras, lanzamientos... Eso nos da muchísima libertad.

¿Le preocupa que el boom de la música urbana o las tendencias actuales desplacen otras propuestas?

Yo creo que no puedes preocuparte de lo que hacen los demás. No es por hacernos los chulos, es que no pensamos en esas cosas. Hacemos la música que nos gusta a nosotros; no pensamos en esas cosas del público masivo. Hago música para que yo escuche el disco y flipe con lo bien que nos ha salido. Si la gente escucha "urban" no les podemos cambiar. Nos centramos en hacer el disco y el directo de la manera más honesta posible.

¿Qué pretenden transmitir con su último álbum, "Enemigo"?

El enemigo para mí son las creencias que tenemos. Sufrimos mucho según las creencias que tengamos y gran parte de nuestro sufrimiento viene por ciertas creencias que damos por seguras y que nunca nos hemos planteado. No quería grabar un disco nuevo si no tenía canciones que reflejaran una nueva etapa vital. He tenido que atravesar caminos oscuros con ciertos enemigos para llegar a un lugar del que me siento muy orgulloso y feliz. "Enemigo" es un espejo que tengo delante para aportar perspectivas nuevas.