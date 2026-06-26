Oviedo amplía su Consejo de Capitalidad con 18 nuevos expertos para reforzar la candidatura europea de 2031

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 amplía su principal órgano asesor con la incorporación de 18 nuevos miembros procedentes de ámbitos tan diversos como la educación, la gestión museística, la cultura, las administraciones públicas, el tercer sector, la Iglesia y la universidad. El Consejo de Capitalidad pasa así a estar integrado por 46 expertos, con el objetivo de fortalecer una candidatura que busca apoyarse en una visión transversal y representativa de la sociedad asturiana antes de una nueva reunión prevista para el próximo 2 de julio.

Las nuevas incorporaciones se suman al comité de expertos que acompaña el diseño del proyecto desde el inicio del proceso y que ya reúne a algunas de las principales figuras de la cultura, la ciencia y las instituciones asturianas. Según explica la candidatura, la ampliación pretende enriquecer el espacio de reflexión estratégica con perfiles que aporten nuevas perspectivas y permitan consolidar una propuesta conectada con todo el territorio asturiano, desde la capital hasta el medio rural, y alineada con los retos culturales europeos.

Entre los nuevos integrantes figuran la directora de la Escuela de Arte de Oviedo, Laura Gutiérrez; la directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul y Díez del Corral; el gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Oriol Roch Izard; el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León Gasalla; el director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), Ramón Rodríguez Álvarez; la historiadora del arte Yayoi Kawamura; la profesora de Historia Medieval María Álvarez Fernández y la presidenta del comité científico internacional de formación de ICOMOS, Cristina González-Longo.

El Consejo incorpora además representantes del ámbito institucional y social como el vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales de la Diócesis de Oviedo, Jorge Fernández Sangrado; la concejala de Hacienda de Langreo, Marina Casero; la concejala de Cultura de Mieres, Nuria J. Ordóñez Martín; el director general de Agenda 2030, Juan Ponte; el presidente de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas; el presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección Asturias, Javier Sáenz de Jubera; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Felgueroso; la presidenta de COCEMFE Asturias, Mónica Oviedo Sastre, y la delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo Álvarez.

La ampliación del órgano asesor supone un nuevo paso en la preparación de la candidatura ovetense, que ya trabaja en el diseño de los grandes proyectos culturales con los que aspira a convencer al jurado europeo. Entre las iniciativas avanzadas hasta ahora figura una gran exposición sobre el prerrománico europeo, concebida para situar el patrimonio asturiano en diálogo con otros monumentos del continente y convertirse en una de las principales propuestas de Oviedo de cara a 2031.

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Los nuevos integrantes se incorporan a un Consejo de Capitalidad que ya estaba formado por la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo; el presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez Ovejero; la periodista y presidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, Pilar Rubiera; el bioquímico Carlos López Otín; el director adjunto del Museo del Prado y exdirector del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio; el director ejecutivo de SEKUENS, David González; la directora del Museo de la Iglesia, Otilia Requejo; el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño; el director del Muséu del Pueblu d'Asturies, Juaco López; el director del Instituto Cervantes Mánchester-Leeds, Martín López-Vega; la directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Semíramis González; el escritor Ricardo Menéndez Salmón; la directora del iMAL de Bruselas y exdirectora de LABoral, Lucía García; el experto en videojuegos Iván Fernández Lobo; la coreógrafa y bailarina Estrella García; el miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España Antonio Ripoll; la escritora y exconsejera de Cultura Berta Piñán; el director y guionista Sergio G. Sánchez; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira; el exdirector del Festival Intercéltico de Lorient, Lisardo Lombardía; la directora de Compromiso Asturias XXI, Reyes Ceñal; la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, María Pilar García Cuetos; el experto en políticas culturales y exviceconsejero de Cultura, Jorge Fernández León; el periodista Chus Neira; y los concejales de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro; Avilés, Yolanda Alonso Fernández; y Oviedo, David Álvarez Menéndez.