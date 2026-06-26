Palabras de Latinoamérica, Galicia y Cataluña abrenlas «Voces del Fornu»

El festival de poesía "Voces del Fornu" levantó anoche el telón de su segunda edición en el Teatro Filarmónica con una velada que dio voz a tradiciones líricas de distintos territorios. La cita, que programa por segundo año la Fundación Municipal de Cultura bajo la dirección del poeta Miguel Rodríguez Monteavaro, apuesta por la diversidad lingüística y el encuentro entre creadores en asturiano, gallego, catalán y castellano.

La jornada inaugural arrancó a las 19.30 horas con "Os nomes íntimos", recital escénico de poesía y música en gallego protagonizado por Samuel Merino y Lucía Aldao. A las 20.30 horas tomó el relevo "Goigs poshumans", la propuesta interdisciplinar de la poeta catalana Anna Pantinat y el músico Shoeg, y la sesión culminó a las 21.30 horas con el cuarteto chileno Emilia & Pablo, que fusiona folklore latinoamericano, flamenco y artes escénicas. El festival se despide hoy, a las 12.30 horas, en el Salón de Té del Teatro Campoamor con un recital de poesía contemporánea conducido por Rodríguez Monteavaro. Intervendrán Ruth Llana —poeta de Pola de Siero y profesora universitaria en Estados Unidos—, Andrea Cote Botero —Premio Casa de América de Poesía— y Berta Piñán, Premio Nacional de Literatura Asturiana 2026.

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"Voces del Fornu" se consolida como un espacio de diálogo entre formas de entender la poesía y reivindica la profesionalización del sector, con la voluntad de acercar la creación a públicos diversos y reforzar la cultura como herramienta de cohesión.