Robi endulza la arteria principal de Oviedo con churros, café de especialidad y chocolate: así es la nueva cafetería de la calle Uría
La churrería abrió el lunes sus puertas en el histórico local ovetense, que cerró en enero tras 70 años de actividad, con una reforma integral y una gran acogida vecinal y turística
La histórica cafetería Rívoli de la calle Uría ya tiene una nueva vida. El local, que cerró sus puertas en enero tras casi 70 años de actividad, reabrió convertido en Robi, la churrería que llega al centro de Oviedo y que ha cambiado de imagen el local: colores amarillos y azules una propuesta centrada en los churros, el chocolate y cafés especiales. La respuesta del público fue inmediata. "Estamos teniendo muy buena aceptación de la gente", explica Rosa Chacón, encargada del establecimiento.
La gran afluencia de clientes se notó desde el primer día. "Había mucha gente de la zona que estaba esperando la apertura", señala. Como reclamo inicial, Robi ofreció a las 200 primeras personas un vaso del Real Oviedo, una promoción que ayudó a animar la inauguración. El nuevo negocio busca hacerse un hueco tanto entre los ovetenses como entre los visitantes que pasean por una de las calles más transitadas de la ciudad.
La oferta incluye una promoción de dos churros de regalo con cada consumición, una de las fórmulas con las que Robi pretende darse a conocer en sus primeras semanas de actividad. La terraza y el altillo del local son otros dos de los elementos con los que el establecimiento quiere atraer a clientes durante todo el día.
La decoración supone una ruptura total con la imagen clásica de la antigua Rívoli. El espacio se ha transformado para adaptarse a un modelo más actual, con servicio ágil y una filosofía pensada también para llevar. El café es una de las apuestas fuertes de la nueva etapa. "Está muy bueno", resalta la encargada, que destaca la incorporación de baristas al equipo. En total, Robi cuenta con siete empleados, entre ellos cuatro churreros.
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