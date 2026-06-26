Sendos conciertos de la Banda de Música bendicen este fin de semana la reforma de dos conocidas plazas de Oviedo

Llegó la hora de dar uso a dos de las obras del plan de choque en los barrios más esperadas. La escalinata del parque del Oeste y la plaza Julián Cañedo, en Otero, estrenan hoy y mañana respectivamente imagen tras culminar las obras de remodelación incluidas en un paquete de 6 millones para pequeñas actuaciones en distintos puntos del casco urbano. Después de varios meses de trabajos, ambos espacios vuelven a estar plenamente disponibles para el disfrute de los vecinos y el Ayuntamiento ha organizado dos conciertos al aire libre de la Banda de Música Ciudad de Oviedo para celebrarlo.

La plaza de Julián Cañedo tras la reforma. / N. L.

La primera cita tendrá lugar hoy, a partir de las 12.00 horas, en el renovado escenario del parque del Oeste. El Ayuntamiento instalará 200 sillas para que el público pueda seguir la actuación. La segunda será mañana, domingo, a las 13.00 horas, en la plaza Julián Cañedo, coincidiendo con la inauguración oficial de este espacio del barrio de Otero tras su reforma.

La transformación más llamativa es la ejecutada en el parque del Oeste, donde desaparece definitivamente una fuente en cascada que nunca llegó a cumplir la función para la que fue concebida y que llevaba años fuera de servicio. La actuación, con una inversión cercana a los 170.000 euros, ha permitido eliminar los antiguos vasos y conducciones hidráulicas para dar paso a un espacio polivalente pensado para acoger actividades culturales y vecinales.

El antiguo vaso inferior se ha convertido en un escenario al aire libre, protegido por una pérgola de vidrio sujeta por una estructura metálica. Además, se han renovado el drenaje, eliminado elementos de hormigón obsoletos y ampliado la superficie útil de la escalinata, mejorando tanto la accesibilidad como la seguridad de los peatones en uno de los accesos más utilizados hacia las piscinas municipales y el parque.

La plaza Julián Cañedo culmina también su proceso de renovación. La reforma ha permitido renovar este punto de encuentro del barrio de Otero, dotándolo de unas condiciones más adecuadas para el uso cotidiano y la convivencia vecinal, mejorando la accesbilidad mediante rampas y dotándolo de nuevo mobiliario y elementos naturales y decorativos.

Noticias relacionadas

Con estas dos actuaciones musicales, el Ayuntamiento celebra la recuperación de ambos espacios como nuevos lugares de encuentro para los vecinos, uniendo la mejora urbana con una programación cultural abierta y gratuita que servirá para estrenar dos de las obras ya finalizadas dentro del plan municipal de mejora de los barrios.