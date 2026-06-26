Las tienda más famosas especializada en fresas aterriza en Oviedo: así es el nueva comercio que se instalará en El Antiguo
La marca abrirá en la calle Jesús 14, en el histórico local que ocupó la tienda de arte sacro La Victoria
Oviedo sumará próximamente una nueva propuesta dulce en pleno centro de la ciudad. La Fresería abrirá sus puertas en la calle Jesús 14, en el local que durante años acogió a la tienda de arte sacro La Victoria, un establecimiento con mucha historia y muy reconocible para varias generaciones de ovetenses.
El escaparate del bajo ya anuncia la llegada de la marca con un mensaje directo: “Llegan a Oviedo las fresas más famosas del mundo”. Con esa carta de presentación, La Fresería prepara su desembarco en la capital asturiana con una oferta centrada en vasos de fresas personalizables con salsas y toppings.
Según la carta de la firma, los clientes podrán elegir entre vasos de distintos tamaños: el vaso S, por 4,50 euros; el vaso M, por 6,50 euros; y el vaso XL, por 15,90 euros, este último con todas las salsas y toppings ilimitados. Entre las salsas disponibles figuran chocolate con leche y avellanas, chocolate negro, chocolate blanco, crema blanca de chocolate con avellanas, nata montada, crema de leche condensada, salsa Oreo y salsa de pistacho.
La oferta se completa con toppings como crumble de pistacho, oreo o lotus, ositos de gominola, marshmallows, cookie dough casero, coco rallado, galletas dinosaurus, lacasitos y barrita kinder bueno blanco. La carta también incorpora otros productos como fresas con crema, crème brûlée, miel directamente sacada del panal y cookie dough, reforzando una propuesta pensada para el público más goloso.
La expansión de La Fresería avanza a gran velocidad. La marca cuenta ya con más de 45 locales en España y Europa, con presencia o planes de crecimiento en países como Portugal, Francia, Italia y Andorra. En su página oficial, la compañía recoge 23 próximas aperturas, entre ellas Oviedo, Gijón, Burgos, Madrid, Lugo, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, varias ciudades portuguesas y francesas, y tres destinos italianos: Cosenza, Parma y Roma.
La apertura supone además un cambio significativo para un local muy conocido de la calle Jesús: de la tradición de una histórica tienda de arte sacro a una marca de estética colorida y enfocada en el consumo dulce, especialmente pensada para quienes buscan un capricho rápido en el centro de Oviedo.
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