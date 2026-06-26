La Universidad Alfonso X, que abrirá en septiembre en el Calatrava de Oviedo, se sitúa entre las privadas españolas de referencia en sostenibilidad

La Universidad Alfonso X el Sabio, que abrirá en septiembre su nueva sede en Oviedo en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Palacio de Congresos de Calatrava, se sitúa entre las universidades privadas españolas de referencia en materia de sostenibilidad. Así lo recoge la edición 2026 de The Times Higher Education Sustainability Impact Ratings, la clasificación internacional que mide la contribución de las instituciones académicas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El ranking evaluó este año a 1.646 universidades de 116 países y territorios a partir de su impacto en ámbitos como la investigación, la enseñanza, la gestión de los campus y la relación con la sociedad. La UAX ha destacado en cinco de los 17 ODS analizados y se ha situado en todos ellos entre las diez universidades privadas españolas mejor clasificadas. “Este reconocimiento internacional pone en valor el trabajo que venimos desarrollando para incorporar la sostenibilidad de forma transversal en la formación, la investigación y la gestión de nuestros campus. Además, nos impulsa a seguir formando profesionales capaces de utilizar el conocimiento y la tecnología con propósito y generar un impacto positivo en la sociedad”, apuntó Domingo Mirón, CEO del Grupo UAX.

El mejor resultado de la universidad se registra en el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, donde se coloca como la segunda universidad privada española mejor posicionada. Solo trece universidades españolas figuran entre las 865 instituciones clasificadas en esta categoría, que analiza la contribución de los centros académicos a la creación de ciudades y comunidades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

La institución vincula este posicionamiento a un modelo universitario que integra la sostenibilidad en la formación, la investigación, la gestión de sus campus y su relación con el entorno. Entre sus iniciativas figura el Observatorio de Zonas de Bajas Emisiones, que analiza la implantación de estas áreas en los 151 municipios españoles obligados a desarrollarlas, además de proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia energética e hídrica, impulsar la movilidad sostenible y proteger la biodiversidad.

Entre las diez mejores privadas españolas en cinco ODS

Además de su clasificación en ciudades y comunidades sostenibles, la UAX se sitúa entre las diez universidades privadas españolas mejor posicionadas en otros cuatro ámbitos evaluados por Times Higher Education. Uno de ellos es el ODS 3, salud y bienestar, una categoría en la que solo quince universidades españolas han sido clasificadas entre las 1.254 instituciones evaluadas a nivel mundial.

La universidad también destaca en el ODS 5, igualdad de género, que analiza cuestiones como las políticas de acceso y no discriminación, las medidas para favorecer el desarrollo de las mujeres y su presencia en el ámbito académico. También ha sido reconocida en el ODS 4, educación de calidad, por su investigación educativa, la formación de profesionales docentes, el aprendizaje a lo largo de la vida y las actividades de extensión educativa.

El quinto ámbito en el que la UAX aparece entre las privadas españolas mejor clasificadas es el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, que evalúa aspectos como las prácticas laborales, la equidad salarial, los derechos de los empleados, la estabilidad contractual y la participación de los estudiantes en prácticas profesionales.

Estrategia ambiental, social y de buen gobierno

Estos resultados se apoyan, según la institución, en su estrategia ESG, que incorpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión académica, operativa y estratégica de la universidad. Desde 2021, todos los grados y másteres definidos por la UAX incluyen elementos relacionados con la sostenibilidad en sus planes de estudio. La universidad cuenta, además, con un Comité de Sostenibilidad y ESG, encargado de impulsar esta estrategia, supervisar sus compromisos e identificar nuevos riesgos y oportunidades.

En materia ambiental, la memoria académica recoge que el Grupo UAX redujo un 20,5% sus emisiones de alcance 1 y un 19,7% las de alcance 2. La renovación de la iluminación con tecnología LED permitió rebajar un 27,9% el consumo eléctrico, mientras que el porcentaje de agua regenerada o reutilizada en sus campus alcanzó el 14,3%.

La estrategia se completa con proyectos de impacto social, programas de voluntariado, políticas de igualdad y conciliación, iniciativas de atención a colectivos vulnerables y colaboración con empresas e instituciones, canalizada también a través de la oficina de voluntariado y cooperación al desarrollo de la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio.

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La llegada de la UAX a Oviedo forma parte de la nueva etapa de usos del complejo diseñado por Santiago Calatrava. La universidad ocupará la planta intermedia de la antigua galería comercial del Palacio de Congresos, un espacio llamado a recuperar actividad con proyectos educativos, empresariales y de servicios.