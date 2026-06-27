De antigua fuente a manantial musical en Oviedo: la puesta de largo de una infraestructura que se convierte en escenario
"Era necesario el cambio", afirman los vecinos de la zona sobre la reconversión del surtidor, que contó con un recital de la Banda de Música municipal para la inauguración
Puesta de largo de una esperada infraestructura. Eso es lo que ocurrió ayer al mediodía en el Parque del Oeste, en concreto en el lado colindante con La Florida, donde se dio por inaugurado el nuevo aspecto de la escalinata que une el corazón de la zona verde con la calle José María Martínez Cachero al desmantelarse la antigua fuente que la recorría en toda su extensión. Para celebrar el corte de cinta la Banda de Música Municipal "Ciudad de Oviedo" ofreció uno de sus recitales en el escenario urbano que ahora se halla en el espacio que durante 27 años ocupó el vaso principal del surtidor. "Era necesario el cambio, estaba muy fea", opinaron positivamente los vecinos sobre las obras ya materializadas mientras asistían al concierto, que congregó a medio centenar de personas y a numerosos transeúntes que se paraban espontáneamente para disfrutar de la actuación.
El sol de justicia y las altas temperaturas no fueron impedimento para la celebración del acto. La visera que cubre las tablas de la plataforma escénica hizo su función de refugiar a los instrumentistas, que tenían todo a punto para las 12.00 del mediodía, hora señalada para que los primeros compases musicales comenzasen a sonar.
En los momentos previos al comienzo de la interpretación, el director de la agrupación, David Colado, hizo una breve evaluación previa de la infraestructura que estaba a punto de estrenar. "Es un lugar espacioso", estimó colado, que, a falta comprobar fehacientemente cuál era la sonoridad, vaticinó que el montaje "va a sonar bien y será cómodo para poder tocar". El experimentado batuta, que conoce bien los espacios públicos municipales, cree que el nuevo escenario será un sitio que "dará juego para hacer buenos conciertos".
La primera canción en sonar en el equipamiento fue el pasodoble torero "Gallito", compuesto por Santiago Lope Gonzalo para el matador Fernando Gómez Ortega "Gallito Chico", que para muchos es considerado el himno oficial del toreo. El programa fue similar a los Bailes del Bombé y contó con un repertorio al que se sumaron los chachachás, boleros o mambos. El recital duró alrededor de una hora y contó con la representación municipal del Alcalde, Alfredo Canteli; el concejal de Parques y Jardines, David Tarrio, y el edil de Cultura, David Álvarez.
El origen de la esperada intervención que se acaba de culminar se remonta a hace dos años. En verano de 2024 fue cuando el equipo de gobierno tomó la decisión de remodelar y desmantelar el largo sistema de la fuente ornamental de las escalinatas del Parque del Oeste. Tras un primer proceso de licitación que quedó desierto al no recibirse ofertas en septiembre de ese año, a la segunda fue la vencida. Doce meses después, en octubre de 2025, se adjudicaron las obras a la empresa Mevals Proyectos y Construcciones para ejecutar los trabajos de supresión de la estructura, que llevaba años sin funcionar. Además del vaso principal y de los menores del surtidor, también se derribaron varios monolitos de hormigón situados en la plaza superior.
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