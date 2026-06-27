Atención parados: el Ayuntamiento de Oviedo busca a 161 personas sin empleo para hacer mejoras en sus instalaciones

Se busca a 161 parados mayores de 30 años para poner al día varias dependencias de Oviedo. El Ayuntamiento aprobó este viernes en Junta de Gobierno cuatro Talleres de Empleo llamados a mejorar varios equipamientos y espacios de uso público. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 4,57 millones de euros que se emplearán en rehabilitar edificios municipales y centros sociales, mejorar instalaciones deportivas, trabajos de fontanería, electricidad y pintura en equipamientos públicos y la creación de una página web para el Parque Empresarial Oviedo-Olloniego.

El programa beneficiará a 136 personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, a las que se sumarán otras 25 contrataciones para los equipos directivos, docentes y de apoyo, elevando a 161 el número total de empleos generados.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, destacó que estos talleres «son una herramienta muy útil porque unen empleo, formación y mejora de la ciudad». Además, subrayó que las personas participantes «estarán contratadas desde el primer día y recibirán una formación práctica vinculada a actuaciones concretas en edificios, instalaciones y equipamientos municipales».

Los Talleres de Empleo están subvencionados por el SEPEPA y cuentan con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y el Ayuntamiento de Oviedo. Del presupuesto total, 3.86 millones proceden de la subvención concedida y 711.709,89 euros corresponden a la aportación municipal. El inicio de los proyectos está previsto para el 1 de agosto, con una duración de doce meses.

El primero de los proyectos será el Taller de Empleo «Caces III», dirigido a 30 participantes. Sus actuaciones se centrarán en la rehabilitación del antiguo edificio de la casa de los maestros de Caces y en trabajos de fontanería y electricidad en distintos edificios municipales. El presupuesto asciende a un millón.

También con 30 participantes se desarrollará el Taller de Empleo «Complejo Deportivo-Social La Manjoya», que acometerá diferentes actuaciones de mejora en estas instalaciones. La formación incluirá albañilería, revestimientos y trabajos de jardinería, con otro millón presupuestado.

El Taller de Empleo «Oviedo Activa» tendrá 36 participantes y combinará la transformación digital con la promoción deportiva. Entre sus actuaciones figura la creación de una web para el Parque Empresarial Oviedo-Olloniego y la organización de actividades deportivas y de dinamización en instalaciones municipales y espacios urbanos y rurales. Este proyecto dispondrá de un presupuesto de 1,1 millones de euros.

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Por último, el Taller de Empleo «La Pixarra», con 40 participantes, permitirá construir vestuarios en el complejo deportivo La Pixarra, rehabilitar parcialmente el Centro Social de Villapérez y realizar trabajos de pintura en el garaje del Auditorio. Su presupuesto asciende a 1,3 millones de euros.