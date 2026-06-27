¿Cae el robapatinetes de Oviedo? La Policía Local detiene en plena huída a un joven por sustraer uno de estos vehículos e investiga si está detrás de más casos similares

Llamativa intervención policial en Pumarín para detener el que podría ser el "robapatinetes" de Oviedo. Agentes de la Policía Local interceptaron a un joven de 18 años en la calle Luis Braille cuando circulaba «a todo lo que daba» con un patinete eléctrico que, presuntamente, acababa de robar en las inmediaciones de Salesas. El arrestado, vecino de Gijón, había forzado el candado que sujetaba el vehículo a un aparcabicis y ahora se investiga si puede ser el mismo autor de otros robos similares registrados durante el último mes en distintos puntos de la capital.

Los hechos ocurrieron a última hora del día. Un vecino que salía con su hijo del centro comercial observó cómo, en la acera de enfrente, en la calle General Elorza, un joven trataba de romper por distintos medios el candado de la cadena que mantenía el patinete sujeto a la zona de estacionamiento para vehículos de movilidad personal. Tras varios tirones infructuosos, el sospechoso se quitó el cinturón, del que extrajo una especie de herramienta. Con ella logró finalmente partir el candado, subirse al patinete y emprender la huida.

Aunque creyó que nadie había presenciado la escena, el testigo llamó inmediatamente al 092. La información que facilitó a la Policía Local resultó decisiva. Explicó que el joven se dirigía hacia el barrio de Pumarín, donde una patrulla consiguió interceptarlo. La detención se produjo en la calle Luis Braille, justo delante de un conocido bar de la zona que suele ser escenario de frecuentes controles policiales durante la madrugada.

El joven negó inicialmente cualquier implicación. Aseguró que el patinete era de su propiedad y que no lo había robado. Sin embargo, poco después, y ante las evidencias, terminó reconociendo que lo había sustraído de un aparcamiento público. Fue entonces cuando los agentes decidieron trasladarlo a dependencias de la Policía Nacional para la práctica de las diligencias correspondientes.

Algunos vecinos aseguraron que no es la primera vez que se registra un robo de estas características en la zona y sospechan que este mismo joven podría estar detrás de otros hurtos de patinetes. A raíz de estas manifestaciones, la Policía Local mantiene abierta una investigación. Entre otras pruebas, se están analizando varios vídeos grabados por residentes en los que se aprecia a un joven con rasgos similares a los del detenido golpeando violentamente otro patinete con la intención de sustraerlo. Las imágenes fueron grabadas a principios de este mes.

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Este tipo de robos es cada vez más frecuente. La expansión de los patinetes eléctricos, tanto de alquiler como de propiedad particular, está provocando un aumento no solo de los accidentes, sino también de los delitos relacionados con estos vehículos de movilidad personal. Ante esta situación, la Policía Local ha reforzado los controles para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vial y el uso responsable de estos vehículos, incrementándose especialmente las sanciones por circular por calles peatonales.