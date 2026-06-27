Cordero para 450 en Santianes (Oviedo) con motivo de San Juan

Una carpa, catorce corderos y alrededor de 450 personas. Fue todo lo que necesitó este sábado Santianes para coger fuerzas de cara a las actividades del Día del Niño de sus fiestas de San Juan. La localidad ovetense dio el pistoletazo de salida a tres días de celebraciones con el XXII Certamen de Corderos a la Estaca, que repartió raciones por encargo a los socios de la comisión de festejos. Fue la perfecta antesala para los juegos infantiles iniciados a las seis de la tarde y la primera verbena, a cargo de Nacho Otero y «Grupo Aroma», que se alargó hasta bien entrada la madrugada. Hoy está prevista la celebración del Día Grande, que incluye diana floreada a las 12.30 horas, seguida de misa y procesión en honor a San Juan, una sesión vermú con Discoastur y una gran paella popular. La música, en jornada vespertina, correrá a cargo del acordeonista David Cuérigo. El Día del Socio, previsto para el lunes con el reparto del bollo desde las 19.00 horas y la actuación de «Grupo Tekila», pondrá el broche a los días más especiales del año para Santianes.