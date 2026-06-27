Cordero para 450 en Santianes (Oviedo) con motivo de San Juan
La localidad inicia sus celebraciones con una gran comida, música y juegos infantiles
Una carpa, catorce corderos y alrededor de 450 personas. Fue todo lo que necesitó este sábado Santianes para coger fuerzas de cara a las actividades del Día del Niño de sus fiestas de San Juan. La localidad ovetense dio el pistoletazo de salida a tres días de celebraciones con el XXII Certamen de Corderos a la Estaca, que repartió raciones por encargo a los socios de la comisión de festejos. Fue la perfecta antesala para los juegos infantiles iniciados a las seis de la tarde y la primera verbena, a cargo de Nacho Otero y «Grupo Aroma», que se alargó hasta bien entrada la madrugada. Hoy está prevista la celebración del Día Grande, que incluye diana floreada a las 12.30 horas, seguida de misa y procesión en honor a San Juan, una sesión vermú con Discoastur y una gran paella popular. La música, en jornada vespertina, correrá a cargo del acordeonista David Cuérigo. El Día del Socio, previsto para el lunes con el reparto del bollo desde las 19.00 horas y la actuación de «Grupo Tekila», pondrá el broche a los días más especiales del año para Santianes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando