Culminado el arreglo del suelo de madera de Villa Magdalena
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La concejalía de Edificios y Patrimonio, dirigida por Nacho Cuesta, culminó esta semana los trabajos de restauración del mosaico de madera del emblemático edificio, así como el acuchillado y barnizado del resto de pavimento del inmueble. La obra era una prioridad para el servicio debido al deterioro detectado en los materiales y ha sido afrontada con las partidas destinadas al mantenimiento de los edificios municipales. En la imagen, estado actual del centro social tras los trabajos.
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