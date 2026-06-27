Culminado el arreglo del suelo de madera de Villa Magdalena

La concejalía de Edificios y Patrimonio, dirigida por Nacho Cuesta, culminó esta semana los trabajos de restauración del mosaico de madera del emblemático edificio, así como el acuchillado y barnizado del resto de pavimento del inmueble. La obra era una prioridad para el servicio debido al deterioro detectado en los materiales y ha sido afrontada con las partidas destinadas al mantenimiento de los edificios municipales. En la imagen, estado actual del centro social tras los trabajos.