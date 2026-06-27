Descubren una nueva construcción en la villa romana de La Estaca (Las Regueras)

El subsuelo de Las Regueras es un pozo sin fondo de sorpresas que reescribe, golpe de paleta a golpe de paleta, el mapa de la Asturias romana. La campaña arqueológica de 2026 en la villa de La Estaca acaba de arrancar y ya ha hecho saltar las expectativas por los aires al sacar a la luz el muro perimetral de un edificio hasta ahora desconocido dentro del complejo monumental. El hallazgo, registrado en los primeros compases de una excavación intensiva de un mes de duración, confirma la magnitud de una residencia señorial cuyos límites arquitectónicos parecen expandirse cada vez que los investigadores regresan al yacimiento reguerano.

«Apareció el muro de un edificio nuevo; los materiales hallados son similares a los de campañas anteriores, pero esta construcción es totalmente inédita», detalla entusiasmado el arqueólogo Juan Ramón Muñiz, director de unos trabajos que no dejan de arrojar luz sobre el devenir de los siglos en el concejo. Tras consolidar el terreno, el equipo técnico se concentra ahora en desvelar la estructura completa. El plan inmediato pasa por avanzar el frente de la excavación para dejar a la vista una mayor cantidad de metros de este lienzo de piedra, antes de adentrarse de lleno en la exploración de su espacio interior durante las próximas semanas para precisar qué funciones cumplía.

Este nuevo hito reafirma el valor histórico de San Martín de La Estaca, un enclave declarado Bien de Interés Cultural cuyo despegue arqueológico comenzó en 2018. Fue en aquellos primeros compases cuando el descubrimiento de un espectacular y gran mosaico romano situó al municipio en la vanguardia del patrimonio regional. Desde entonces, el equipo científico exprime al máximo los estrictos 30 días anuales de campaña autorizados, una limitación temporal que les obliga a trabajar contrarreloj pero con una precisión milimétrica. En los últimos veranos, estas intervenciones estivales permitieron descubrir los balnea, un complejo termal de casi 200 metros cuadrados que incluía zonas de agua fría, estancias templadas y una gran bañera de agua caliente.

La continuidad del proyecto en Las Regueras es el resultado de un esfuerzo colectivo que combina el respaldo institucional y la implicación vecinal. La presente campaña de excavaciones cuenta con el soporte económico de las ayudas de la Consejería de Cultura, pero resulta igualmente indispensable el impulso financiero de la Asociación de Amigos de la Villa Romana de La Estaca. Este colectivo canaliza las aportaciones de los investigadores y los fondos recaudados mediante donaciones, actividades culturales y campañas de micromecenazgo dirigidas a salvar las recurrentes limitaciones presupuestarias que afronta el yacimiento.

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Mientras el Ayuntamiento de Las Regueras ultima el diseño de un futuro museo virtual con tecnología tridimensional para divulgar estos tesoros a distancia, la realidad del terreno demuestra que la villa original aún esconde muchos secretos bajo la tierra de La Estaca. Con este nuevo edificio residencial o de servicios recién localizado al otro lado de la calzada, los arqueólogos confirman que tienen trabajo para rato en un asentamiento que llegó a albergar a centenares de personas. Las Regueras vuelve a mirar de frente a su pasado imperial.