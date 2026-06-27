Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo

Un despiste al volante desencadenó poco antes de las 12.00 horas de este sábado un aparatoso accidente de tráfico en la calle Jovellanos de Oviedo, en el que se vieron implicados un turismo y un furgón. Aunque ambos vehículos no llegaron a chocar entre sí al intentar evitar la colisión, acabaron impactando contra distintos elementos del mobiliario urbano. El incidente obligó a cortar temporalmente la circulación por la calle, sin que se registraran retenciones de importancia.

El turismo se incorporaba a la calle Jovellanos desde la plaza del Carbayón, mientras que el furgón circulaba en sentido descendente hacia La Tenderina. Por causas que apuntan a un despiste, ambos conductores realizaron maniobras evasivas para evitar el choque, perdiendo el control de sus respectivos vehículos y colisionando contra diferentes elementos situados en los márgenes de la vía.

La violencia de los impactos llamó la atención de numerosos viandantes y comerciantes de la zona, que acudieron al lugar tras escuchar un fuerte estruendo. Los daños materiales fueron considerables, tanto en los vehículos como en el mobiliario urbano.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, que regularon la circulación y mantuvieron cortado el tráfico en la calle Jovellanos durante el tiempo necesario para retirar los vehículos y garantizar la seguridad. El incidente no provocó grandes problemas de tráfico y la circulación quedó restablecida una vez concluyeron las labores de limpieza y retirada.

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Las circunstancias exactas del accidente están siendo aclaradas por la Policía Local.