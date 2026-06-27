Empujón a la actividad cultural en Oviedo: el Ayuntamiento financiará hasta 12.000 euros por proyecto a los creadores

Oviedo no solo sueña con Europa, sino que empieza a financiar los cimientos de ese sueño. En un momento crucial para las aspiraciones de la capital asturiana, la Fundación Municipal de Cultura ha lanzado una ambiciosa línea de ayudas dotada con 200.000 euros destinada a oxigenar el tejido artístico local. El plazo para que artistas, empresas y asociaciones presenten sus proyectos estará abierto entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, marcando un mes decisivo para que el talento ovetense convierta sus ideas en realidades tangibles que se estrenarán en la ciudad a lo largo de 2026.

Esta convocatoria, calificada como «muy esperada» por los agentes culturales del concejo, no es un movimiento aislado en el tablero político. Se trata de una pieza maestra del Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2025-2035, la hoja de ruta que actúa como pilar fundamental de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031. Con la mirada puesta en diciembre, mes en el que se conocerá la designación final, Oviedo acelera para imponerse a rivales de peso como Granada, Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria.

El anuncio refuerza una semana de intensa actividad para la candidatura. Tras el reciente nombramiento de 18 nuevos miembros al consejo de capitalidad, el Ayuntamiento busca ahora la complicidad directa del ciudadano con la puesta en marcha de «Sentémonos». Este ciclo de reuniones al aire libre arrancará el próximo 2 de julio en la plaza del Ayuntamiento, buscando que los vecinos sean coprotagonistas de la transformación cultural que se pretende liderar.

Las bases de estas nuevas subvenciones, diseñadas bajo criterios de concurrencia competitiva, ponen el foco en la profesionalización y el talento emergente. El objeto es claro: financiar proyectos singulares que abarquen desde la investigación y la formación hasta la exhibición final. Según las fuentes consultadas, cada solicitante podrá aspirar a una ayuda máxima de 12.000 euros, sin que la subvención pueda exceder el 80% del presupuesto total del proyecto.

Para acceder a estos fondos, los creadores deben acreditar un vínculo profesional con el concejo o presentar propuestas con una relación especial con la cultura ovetense. Es, en esencia, un contrato de fidelidad con la ciudad: todo proyecto subvencionado tiene el compromiso de estreno o devolución pública en Oviedo durante el presente año 2026.

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Con esta inyección económica, Oviedo no solo busca mejorar su oferta cultural inmediata, sino demostrar ante los evaluadores europeos que posee un tejido industrial y creativo sólido, capaz de liderar la vanguardia artística del continente. La suerte de 2031 se empieza a jugar ahora, entre formularios de solicitud y reuniones vecinales en la plaza, con la convicción de que la cultura es la mejor moneda de cambio para el futuro de la capital.