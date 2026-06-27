Oviedo se pone el mono de trabajo por el verano: amplían a cinco colegios más el plan municipal de mejoras

Los colegiosde La Ería, La Corredoria, Pablo Miaja, Baudilio Arce y Dolores Medio serán objeto este verano de obras de mejora impulsadas por el Ayuntamiento. A estas actuaciones se sumarán trabajos de acondicionamiento acústico en los comedores de otros siete centros educativos y en el gimnasio de La Ería. Algunas intervenciones ya están en fase de licitación y todas responden a las necesidades planteadas por los equipos directivos.

Los trabajos serán impulsados de forma conjunta por las concejalías de Planeamiento, dirigida por Nacho Cuesta, y de Educación, encabezada por Lourdes García López. En La Ería se acometerá el pintado interior y la sustitución de carpinterías en la planta baja del edificio principal y en el gimnasio. En La Corredoria se ampliará y reformará el aseo sur, lo que permitirá retirar el baño portátil instalado hace una década. El Pablo Miaja contará con el pintado exterior y la renovación de carpinterías del edificio anexo, mientras que el Baudilio Arce será objeto de un pintado interior y reparaciones estructurales. En el Dolores Medio se pintarán los espacios interiores y se sustituirán ventanas.

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Además, el Consistorio instalará techos absorbentes en los comedores de los colegios Veneranda Manzano, Tudela Veguín, Parque Infantil, Pablo Miaja, Colloto-José Luis Capitán y Baudilio Arce, además del gimnasio de La Ería, para mejorar el confort acústico de alumnos y trabajadores. El Ayuntamiento no descarta incorporar nuevas actuaciones durante el verano.