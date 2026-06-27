Oviedo se pone el mono de trabajo por el verano: amplían a cinco colegios más el plan municipal de mejoras
La Ería, La Corredoria, Pablo Miaja, Baudilio Arce y Dolores Medio serán objeto de mejoras
Los colegiosde La Ería, La Corredoria, Pablo Miaja, Baudilio Arce y Dolores Medio serán objeto este verano de obras de mejora impulsadas por el Ayuntamiento. A estas actuaciones se sumarán trabajos de acondicionamiento acústico en los comedores de otros siete centros educativos y en el gimnasio de La Ería. Algunas intervenciones ya están en fase de licitación y todas responden a las necesidades planteadas por los equipos directivos.
Los trabajos serán impulsados de forma conjunta por las concejalías de Planeamiento, dirigida por Nacho Cuesta, y de Educación, encabezada por Lourdes García López. En La Ería se acometerá el pintado interior y la sustitución de carpinterías en la planta baja del edificio principal y en el gimnasio. En La Corredoria se ampliará y reformará el aseo sur, lo que permitirá retirar el baño portátil instalado hace una década. El Pablo Miaja contará con el pintado exterior y la renovación de carpinterías del edificio anexo, mientras que el Baudilio Arce será objeto de un pintado interior y reparaciones estructurales. En el Dolores Medio se pintarán los espacios interiores y se sustituirán ventanas.
Además, el Consistorio instalará techos absorbentes en los comedores de los colegios Veneranda Manzano, Tudela Veguín, Parque Infantil, Pablo Miaja, Colloto-José Luis Capitán y Baudilio Arce, además del gimnasio de La Ería, para mejorar el confort acústico de alumnos y trabajadores. El Ayuntamiento no descarta incorporar nuevas actuaciones durante el verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando