El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo sigue sin pagar las ayudas de cooperación
Marisa Ponga critica que las ONG locales tienen que adelantar los fondos para los proyectos ante la «falta de diligencia» del gobierno de Canteli
La concejala del Grupo Municipal Socialista, Marisa Ponga, ha denunciado este sábado que el Ayuntamiento de Oviedo continúa sin abonar las subvenciones de cooperación al desarrollo correspondientes al presente ejercicio. Según la edil, esta parálisis administrativa está obligando a las organizaciones beneficiarias a asumir con recursos propios y adelantar los fondos para mantener los proyectos comprometidos en el exterior.
«Es inadmisible que, una vez más, sean las entidades las que tengan que soportar las consecuencias de la falta de diligencia del equipo de gobierno», criticó Ponga, quien recordó que estas organizaciones trabajan con poblaciones especialmente vulnerables y requieren de los recursos en plazo para ejecutar sus programas con garantías. «La cooperación al desarrollo no puede seguir siendo la gran olvidada de este Ayuntamiento»
Según desveló la concejala socialista, en el último Consejo de Cooperación todas las entidades trasladaron una queja formal a la concejalía del área ante el impago de la anualidad. Para Ponga, este escenario desmonta la gestión municipal: «El argumento de María Velasco (concejala de Políticas Sociales) de que hacer bianual la convocatoria simplificaría el trabajo de las entidades era una falsedad más».
«Desmantelamiento»
La edil del PSOE enmarcó esta situación en una política continuada de «recortes y desinterés» por parte del ejecutivo de Alfredo Canteli. «Han ido desmantelando poco a poco la cooperación. Primero llegaron los recortes presupuestarios, de hasta el 46%; después se estableció la convocatoria bianual, y ahora asistimos a retrasos injustificables», afeó.
Por todo ello, desde el Grupo Socialista exigen la agilización inmediata de los pagos y reclaman que Oviedo recupere una política de cooperación «seria y estable», lo que pasa por que las ayudas vuelvan a ser anuales, se convoquen a principio de año y se resuelvan en tiempo y forma.
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