El servicio de puntos limpios móviles de Oviedo supera su primer mes con gran acogida vecinal
Desde su puesta en marcha a principios de junio, las tres unidades móviles han recorrido los barrios de Oviedo con una respuesta ciudadana que supera las expectativas; el servicio, gratuito y de proximidad, acerca la recogida de residuos especiales a cada rincón de la ciudad
L. L.
Apenas un mes después de su arranque, el nuevo servicio de puntos limpios móviles del Ayuntamiento de Oviedo se ha convertido en una iniciativa consolidada en el día a día de muchos vecinos. La respuesta ha sido notable: los ciudadanos han respondido con entusiasmo a la posibilidad de deshacerse de forma cómoda y responsable de aquellos residuos que no tienen cabida en los contenedores habituales, ya sea el negro, el marrón, el amarillo, el azul o el verde.
Ubicaciones y horarios para el mes de julio
ZONA 1: HORARIO DE 10:00 A 14:00 H Y DE 15:00 A 19:00 H.
–Lunes: Calle Monte Gamonal, días 6 y 20 / Calle Torrevieja, días 13 y 27.
–Martes: Calle Padre Suárez, días 7 y 21 / Calle Postigo Alto, días 14 y 28.
–Miércoles: Plaza Manolo Díaz, días 1, 15 y 29 / Calle Otero, días 8 y 22.
–Jueves: Calle Fundación Princesa de Asturias, días 9 y 23 / Calle Picasso, días 2, 16 y 30.
–Viernes: Calle Comandante Caballero, días 10 y 24 / Calle Alfonso Iglesias, días 3, 17 y 31.
ZONA 2 : HORARIO DE 10:00 A 13:15 H Y DE 15:00 A 18:15 H.
–Lunes: Calle Manuel de Falla, días 6 y 20 / Plaza Santullano, días 13 y 27.
–Martes: Calle Santa Teresa de Jesús, días 7 y 21 / Plaza de Conceyín, días 14 y 28.
–Miércoles: Parque Fozaneldi, días 8 y 22 / Avda. Torrelavega, Iglesia San Javier , días 1, 15 y 29.
–Jueves: Plaza Lago Enol, días 9 y 23 / Plaza Quesos Asturianos, días 2, 16 y 30.
–Viernes: Calle Manuel Vigil Montoto, días 10 y 24 / Calle Jaime Balandrón, días 3, 17 y 31.
ZONA 3: HORARIO DE 10:00 A 13:15 H Y DE 15:00 A 18:15 H.
–Lunes: Calle Luis Ávila Fdez., días 6 y 20 / Plaza La Araña, días 13 y 27.
–Martes: Las Cortinas, días 7 y 21 / Calle Juan Belmonte, días 14 y 28.
–Miércoles: Calle Argañosa días 8 y 22 / Calle Víctor Hevia, días 1, 15 y 29.
–Jueves: Plaza Teodoro López Cuesta. días 9 y 23 / Calle Laviana, días 2, 16 y 30.
–Viernes: Calle Santa Eulalia de Mérida, días 10 y 24 / Calle Dolores Medio, días 3, 17 y 31.
ZONA RURAL HORARIO DE 7:00 A 15:00 H · SÁBADOS Y DOMINGOS
–Primer sábado de mes: San Claudio.
–Segundo sábado de mes: Trubia.
–Tercer sábado de mes: La Manjoya.
–Cuarto sábado de mes: Olloniego.
–Primer y tercer domingo de mes: Colloto.
–Segundo domingo de mes: Las Caldas.
–Cuarto domingo de mes: Tudela Veguín.
Tres unidades móviles recorren de lunes a viernes los distintos barrios urbanos de la ciudad, y los fines de semana en determinadas ubicaciones de la zona rural. Cada zona cuenta con el servicio cada dos semanas, y las ubicaciones rotarán cada tres meses para ampliar la cobertura y adaptarse a las necesidades reales de los ovetenses. El servicio no se presta en festivos, salvo los domingos ya programados en el calendario.
¿Qué se puede depositar?
La lista de residuos admitidos es amplia: bombillas LED, bajo consumo y tubos fluorescentes; pequeños electrodomésticos como tostadoras, cafeteras o secadores; equipos informáticos y de telefonía —ordenadores, tablets, móviles, impresoras, cables y cargadores—; tóner y cartuchos de tinta; CDs, DVDs y radiografías; pilas y baterías; aceite de motor y aceite de cocina usados; juguetes; utensilios de metal del hogar; cápsulas de café y té; y productos tóxicos domésticos como pinturas, barnices, disolventes, insecticidas o adhesivos químicos.
No se admiten, en cambio, neumáticos usados, muebles, maderas, escombros ni restos de podas y siegas.
Esta iniciativa en apenas unas semanas, ha demostrado que cuando el servicio llega a la puerta del vecino, la ciudad responde.
Para informarse de los puntos limpios móviles en funcionamiento se puede consultar este enlace puntos limpios
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