El servicio de puntos limpios móviles de Oviedo supera su primer mes con gran acogida vecinal

ZONA 1: HORARIO DE 10:00 A 14:00 H Y DE 15:00 A 19:00 H.

–Lunes: Calle Monte Gamonal, días 6 y 20 / Calle Torrevieja, días 13 y 27.

–Martes: Calle Padre Suárez, días 7 y 21 / Calle Postigo Alto, días 14 y 28.

–Miércoles: Plaza Manolo Díaz, días 1, 15 y 29 / Calle Otero, días 8 y 22.

–Jueves: Calle Fundación Princesa de Asturias, días 9 y 23 / Calle Picasso, días 2, 16 y 30.

–Viernes: Calle Comandante Caballero, días 10 y 24 / Calle Alfonso Iglesias, días 3, 17 y 31.

ZONA 2 : HORARIO DE 10:00 A 13:15 H Y DE 15:00 A 18:15 H.

–Lunes: Calle Manuel de Falla, días 6 y 20 / Plaza Santullano, días 13 y 27.

–Martes: Calle Santa Teresa de Jesús, días 7 y 21 / Plaza de Conceyín, días 14 y 28.

–Miércoles: Parque Fozaneldi, días 8 y 22 / Avda. Torrelavega, Iglesia San Javier , días 1, 15 y 29.

–Jueves: Plaza Lago Enol, días 9 y 23 / Plaza Quesos Asturianos, días 2, 16 y 30.

–Viernes: Calle Manuel Vigil Montoto, días 10 y 24 / Calle Jaime Balandrón, días 3, 17 y 31.

ZONA 3: HORARIO DE 10:00 A 13:15 H Y DE 15:00 A 18:15 H.

–Lunes: Calle Luis Ávila Fdez., días 6 y 20 / Plaza La Araña, días 13 y 27.

–Martes: Las Cortinas, días 7 y 21 / Calle Juan Belmonte, días 14 y 28.

–Miércoles: Calle Argañosa días 8 y 22 / Calle Víctor Hevia, días 1, 15 y 29.

–Jueves: Plaza Teodoro López Cuesta. días 9 y 23 / Calle Laviana, días 2, 16 y 30.

–Viernes: Calle Santa Eulalia de Mérida, días 10 y 24 / Calle Dolores Medio, días 3, 17 y 31.

ZONA RURAL HORARIO DE 7:00 A 15:00 H · SÁBADOS Y DOMINGOS

–Primer sábado de mes: San Claudio.

–Segundo sábado de mes: Trubia.

–Tercer sábado de mes: La Manjoya.

–Cuarto sábado de mes: Olloniego.

–Primer y tercer domingo de mes: Colloto.

–Segundo domingo de mes: Las Caldas.

–Cuarto domingo de mes: Tudela Veguín.