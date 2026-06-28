Bendones, de Vindonnus, dios del sol

Abordé esta Línea U en Tudela Veguín, una mañana de 7º C, con cielo azul. No sé si es la más corta en distancia, seis kilómetros, en tiempo sí, unos veinte minutos, y también en número de paradas, diez. Dice mi aplicación del móvil “Tudela Veguín–San Esteban”, pero lejos de pensar en San Esteban de las Cruces, mis deseos de aventura pensaron en S. E. de Agüera (Belmonte), en S. E. de Coaña, en S. E. de Cecos (Ibias), en S. E. de los Buitres (Illano), en S. E. de Morcín, en S. E. de Cuñaba (Peñamellera Baja), en S. E. de Inclán (Pravia), en S. E. de Leces (Ribadesella), en S. E. de las Dorigas (Salas), en S. E. de Cibuyo (Cangas de Narcea), en S. E. de Relamiego (Tineo), e incluso en S. E. de Pravia (¡no de Bocamar!) para embarcar ahí en el Vaporín a conocer San Esteban de los Andes, en Valparaíso.

Vi en las calles muchos coches cubiertos con una lona para protegerse de las heladas o acaso del polvo de la cementera. Comprobé el ruido de la industria, un fragor constante, como de una catarata, pero leí que hay más ruido en la ciudad, provocado por los motores de explosión.

Llegó el microbús a las 10:00 h., dio la vuelta delante de la nueva Iglesia de Box. Conduce Emilio Álvarez, de Xinzo de Limia, Orense. Le dije que soy jubilado activo; sé que los jubilados dejan su empleo para dedicarse a su huerta pero yo cultivo palabras y moriré con el bolígrafo en la oreja.

Iglesia Box: San Julián de Box es un barrio de Tudela Veguín. La iglesia antigua de La Pandiella, al extremo oriental del pueblo, quedó destruida en la guerra civil; a la entrada del cementerio exponen una magnífica maqueta de lo que fue.

Me gustan los cementerios, altos, luminosos, bien ventilados y tranquilos por el día; no sé por la noche. En Asturias presumimos del de Luarca, mirando al ocaso, como es natural, y el de Niembro, en la ensenada de El Vau, entre Barro y Niembro, que se duplica con los reflejos en la pleamar. Mi apellido, Monteserín, guarda relación con los cementerios. Monteserín, pueblo de Grandas de Salime, viene del otro lado del puerto del Acebo, del pueblo lucense Monteseiro, Monte Oseiro, de osario, de huesos más que de osos.

En los años 50, los Somolinos proyectaron para Tudela Veguín una nueva iglesia, a pocos metros de la original. La inauguró el arzobispo Lauzurica Torralba, pero se consagró malamente porque en 1995 fue declarada en ruinas. Se construyó otra y Asprocon y el Colegio de Aparejadores concedieron la Plomada de Plata a sus arquitectos, los ovetenses Manuel Campomanes y Cristina Fernández Somoano. Una placa en la puerta de la iglesia dice: “En el año 2006 de la encarnación de nuestro señor Jesucristo, el 17 de diciembre, bajo el pontificado de Benedicto XVI siendo arzobispo de Oviedo don Carlos Osoro Sierra y párroco de esta iglesia don Ángel González se dedicó este templo de San Julián de Box que fue construido por la generosidad de S. A. Tudela Veguín. Laus Deo”. Hacia la cementera mira la ventana trapezoidal del templo, la única en la fachada; el resto de la luz entra por los laterales del coro, a través de un cierre de alabastro.

Box pudiera ser antropónimo de Buxsus o Busius, o venir del latín bos-bovis, en referencia al ganado bovino.

Magnífico el mural de Tino Casal frente a la Iglesia, en la avenida que sube al cementerio, en una medianera sobre los propios ladrillos de cara vista; obra de Javier Robledo ‘Xav’.

Tudela Veguín-Renfe: Veguín de Acá, en la margen derecha del Nalón, que atraviesa la AS-354 (antigua carretera de Langreo), nació a la vera de la vía del ferrocarril de Soto de Rey a Ciaño Santa Ana, en 1889; un año después se instaló Cementos Portland de Tudela Veguín, que aprovechó las buenas comunicaciones y la caliza de Peña Gallo (Gallo desplumado y sin pechuga), la arcilla del Barrero y el carbón de minas cercanas. La empresa, con capital mayoritario de los Masaveu, levantó en 1900 las primeras viviendas para obreros, Los Cuarteles; en 1950 el grupo de viviendas Santa Bárbara, y luego los colegios. En 1957 se terminó el ramal de ferrocarril a Lugo de Llanera.

Veguín por ser vega estrecha; Tudela por “tutelam”, castillo defensivo; algo queda.

Cuenta el pueblo con un lavadero cubierto, que alimenta el reguero Rozavante, en la salida a La Peñasca, cerca de la casa natal del citado cantante y compositor, Tino Casal, pionero del rock con el grupo Los Archiduques; una placa lo conmemora con un texto y una salamandra, en el nº 36 de la calle Paulino García: “Aquí nació el 11 de febrero de 1950, un genio que en su destino casual fue un artista excepcional”.

El pueblo es sensible con las peregrinaciones y en algunos carteles urbanos señala como puntos de referencia rutas a La Grandota, Cantu de Palicio, Castro Cutulapila, El Trampón, Pico Salve, Collada Payuste, El Escobín, Campa El Trave, e incluso a Covadonga, a 104 Km, por La Paranza.

Llaneza: en un llano, por la AS-354, a la vera del Nalón y del ferrocarril, donde el cruce que sube a Argumal, en un caserío envejecido, con fuente y lavadero cubierto, de ladrillo.

Cortina: en otro llano al este del río Bendones, a pocos metros de la ermita de La Merced, con pórtico cerrado y gran espadaña de un hueco. Se llama cortina a un terreno dividido en hazas o trozos para cultivo de varios llevadores.

A Emilio, el conductor, le extraña que falte en la parada un matrimonio que suele ir a San Esteban para enlazar con la Línea que los lleva a Oviedo. “Seguramente, como son muy aficionados al Real Oviedo, estén celebrando el triunfo ante el Valencia, del 14 de marzo”, dijo.

El Cantil: Casa de Cantil, que viene de un tal Cantilius, quizá emigrante romano del siglo II; casa aislada en la AS-354, barrio al norte del caserío de Cortina.

Llano del Río: punto equidistante de los dos puentes de la carretera para salvar por el norte el reguero de Llovera y por el noreste el de La Matona, aguas que confluyen en Llano del Río, que alimentará al Bendones.

No os perdáis ahí el museo particular Arte Topiario; el nombre hace referencia a una técnica de jardinería que consiste en podar las plantas creando volúmenes geométricos y figurativos.

Polleu: en la AS-354, en medio de la nada, una casa a la vista. Polleu o Polledo alude a un lugar sombrío y húmedo.

Bendones: desde esta parada, al sur, a pocos metros, se sigue al cementerio y, aún más recomendable, a la Iglesia de Santa María, citada por primera vez en el año 905, en un documento de Alfonso III; ordenó su construcción Alfonso II, seguramente sobre un templo celta. En la guerra sufrió un incendio y se inició su reconstrucción por el empeño de Joaquín Manzanares, fundador del Tabularium Artis Asturiensis, dedicado a salvar y preservar el patrimonio arqueológico asturiano frente a los expolios.

La iglesia exhibe un alfiz (molduras decorativas) idéntico al de San Tirso, de Oviedo; conserva, así mismo, restos de pintura al fresco sobre el arco de la capilla absidial sur, idénticos a los de Santullano, y una torre campanario exenta. Es un lugar de culto al dios de la mitología celta Vindonnus. Vindonnus, de raíz indoeuropea, alude a brillante, luminoso, relacionado con el sol.

El Fresno: creo que el fresno se refiere a un gran árbol a la orilla de una curva de la carretera; lugar de paso de algunas Rutas de las Peregrinaciones que antes mencioné.

San Esteban: de las Cruces; llegamos por la AS-354 para desembocar en la AS-375. Si bien citan la iglesia documentos del siglo X, la actual es de 1992, con pórtico cerrado, espadaña de tres vanos, planta rectangular y cabecera cuadrada. Al lado el cementerio.

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Emilio, el conductor, me contó que estaba prejubilado, que hacía servicios especiales desde el pasado junio, y que al final de la semana se retiraba definitivamente tras 20 años en TUA y antes en ALSA. Le di la enhorabuena por lo que le queda: trabajar en su propia huerta en Orense. Y yo a lo mío, a estos viajes que me dejan sin palabras y a su vez me impulsan a escribir.n