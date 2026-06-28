La comunidad venezolana en Oviedo coordina ayuda económica a su país tras los terremotos: "Necesitamos eficiencia"

Cerca de medio centenar de miembros de la comunidad venezolana se dieron cita este domingo en el hotel de asociaciones de Santullano, en el barrio de Teatinos, para iniciar la coordinación de una respuesta solidaria desde Oviedo tras los recientes terremotos que han sacudido el país latinoamericano. La Asociación Sociocultural Venezolano Asturiana de Oviedo, que fue el colectivo convocante, busca centralizar los esfuerzos asegurar que el apoyo llegue de forma efectiva enviando ayuda económica a su país de origen, la constitución de comisiones de trabajo y colaboración con entidades como Cruz Roja y Cáritas.

Según explica el vicepresidente de la agrupación, Daniel Lugo, la prioridad absoluta es la operatividad logística. "Mandar víveres desde aquí es una locura; lo que tenemos siempre a mano es la sed y el hambre, pero necesitamos eficacia, eficiencia y nada más", afirma el venezolano.

Durante la asamblea, se definió que la intervención de la asociación se centrará en la denominada "fase tres" de la catástrofe. Mientras que las primeras 72 horas se reservaron para el rescate de supervivientes y la segunda etapa se enfoca en la recuperación de víctimas y evaluación de estructuras, la comunidad ovetense volcará los recursos que consiga en la fase de reconstrucción y atención a los damnificados que han perdido sus hogares y empleos.

Lugo subrayó que la decisión de priorizar el envío de dinero sobre el de suministros físicos responde a criterios técnicos. "Es mucho más fácil comprar en países vecinos como Colombia o Brasil", señaló, advirtiendo que el envío de materiales pesados desde España solo "sumaría caos". Una de las necesidades más urgentes detectadas por los organismos sobre el terreno es la adquisición de bolsas para cadáveres, dado que Cruz Roja ha agotado sus existencias y se estima una carencia de 20.000 unidades, según preciso el portavoz del colectivo.

"Por suerte ninguno de los que estamos aquí hemos sufrido la pérdida de ningún familiar", indicó como punto positivo dentro de la delicada situación, además de compartir un mensaje de esperanza al confirmar que, tras tres días de angustia, su hermano desaparecido fue localizado con vida.

En cuanto a la transparencia de la gestión, la asociación ha decidido no habilitar números de cuenta para evitar complicaciones y suspicacias. "No queremos llevarnos galardones, sino que la ayuda llegue en su justa medida y en su momento preciso", insistió Lugo.

Más allá de la ayuda material, la comunidad venezolana ha programado una serie de actos para mostrar su apoyo moral a sus compatriotas. Este lunes se guardará un minuto de silencio al mediodía en la plaza del Ayuntamiento y una misa en la basílica de San Juan el Real a las 20.00 horas.