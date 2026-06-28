El Día del Orgullo da color al calendario del Campo San Francisco de Oviedo
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El calendario del paseo de Los Álamos del Campo San Francisco –en la imagen– se empapó este domingo de los colores de la bandera arcoíris por iniciativa del Ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Este gesto, que se ha convertido en habitual en los últimos años, acaparó los objetivos de las cámaras de turistas y vecinos. Por otro lado, el Consistorio publicó un manifiesto en el que mostró la importancia de continuar desde las instituciones «defendiendo la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad, la dignidad y la igualdad».
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