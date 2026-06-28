La estación del siglo XXI empieza a asomar en Oviedo: nueva cubierta, pasarela entre estaciones y un moderno parque para la entrada del AVE en la capital

La gran puerta de entrada para los viajeros del ferrocarril en Asturias, la estación del Norte, se transforma para ponerse apta para las exigencias del siglo XXI. Lo hace a través de tres actuaciones simultáneas impulsadas por tres administraciones distintas —Estado, Principado y Ayuntamiento— que están poniendo en marcha inversiones por 3,6 millones de euros para renovar la cubierta de la terminal, conectarla con la estación de autobuses a través de una pasarela y renovar la plaza sobre la avenida de Santander, respectivamente. «Son mejoras claves porque es la primera imagen para miles de turistas que vienen en AVE», indican hosteleros de la zona.

El primer gran frente lo abandera el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El órgano estatal acomete la renovación de la cubierta del edificio histórico —construido a mediados del siglo XX y castigado por el paso del tiempo— con 1,3 millones de euros. Estos trabajos, adjudicados a Cies Obra Civil, acaban de empezar y durarán diez meses, pero resolverán los problemas de filtraciones y goteras los días de tormenta mediante la colocación de nueva teja, el refuerzo de las cerchas y mejoras de aislamiento..

En paralelo, el Principado ultima la construcción en los talleres de la esperada pasarela intermodal para unir las estaciones de tren y de autobuses (Pepe Cosmen), separadas por medio kilómetro de barreras arquitectónicas de difícil tránsito para maletas o sillas de ruedas. Con una inversión de 2,2 millones de euros procedentes de los fondos europeos, el proyecto ejecutado por la Consejería de Fomento ya ha completado la compleja fase subterránea de micropilotaje y cimentación.

Aunque actualmente no se aprecian operarios visibles en la superficie, la actividad no se detiene: los talleres trabajan a pleno rendimiento en la fabricación de la gran estructura de vigas en celosía blancas. Una vez montada, contará con tres ascensores de gran capacidad capaces de mover a 3.000 viajeros por hora, escaleras y una gran pantalla interactiva que servirá de hito informativo.

A este despliegue se suma la pieza que faltaba: el proyecto aprobado por el Ayuntamiento este jueves en Junta de Gobierno para reformar de manera integral las plazas del paso superior de la Avenida de Santander, el punto neurálgico que conecta la terminal ferroviaria con la calle Uría. Con un presupuesto de 203.412 euros y un plazo de ejecución de dos meses, el consistorio acometerá un profundo lavado de cara estético y funcional en este mirador urbano.

La obra erradicará el deteriorado pavimento actual de baldosas beige y mármol rojo Alicante, sustituyéndolo por gres y panot pulido gris y rosa, rematado con adoquín negro en los escalones. La accesibilidad quedará garantizada en la zona suroeste mediante la demolición de peldaños para dar vida a una nueva rampa accesible con pasamanos continuos. Además, se pondrán faroles LED para eliminar zonas de sombra, se instalarán trece bancos «estilo Oviedo» y se rehabilitará la icónica pérgola metálica sustituyendo sus listones de madera por composite de alta resistencia. Las familias ganarán dos nuevos parques infantiles vallados con suelos de caucho de colores, balancines con forma de mariquita y un tobogán erizo, coronando la intervención con una limpieza general a presión y el tapado de jardineras en desuso. «Será un salto de calidad», coinciden desde el sector hostelero.

Noticias relacionadas

Aunque el salto de calidad es unánimemente aplaudido, el ritmo de los trabajos no se libra de las críticas por su demora. «Ya tenían que haber hecho todas estas mejoras antes de que llegara el AVE en noviembre de 2024», lamenta Manuel Rodríguez, empleado de uno de los negocios ubicados en los bajos de la estación. Desde aquel hito ferroviario, la terminal apenas había experimentado sutiles reorganizaciones en sus locales internos y la creación de la zona de estacionamiento de taxis junto al hotel AC por iniciativa municipal. Ahora, la presión turística obliga a pisar el acelerador.