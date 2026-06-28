IU exige reforzar la Escuela de Música para blindar la candidatura de Oviedo 2031
"No es posible hablar de capitalidad cultural mientras se descuidan las instituciones que forman a nuestros músicos y artistas", indica Llamazares
El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha puesto sobre la mesa una exigencia clara para el futuro cultural de la ciudad: la estabilización y refuerzo inmediato de la Escuela Municipal de Música. Para la coalición de izquierdas, este centro —junto a la Escuela de Artes Plásticas y Escénicas y la de Música Tradicional— constituye uno de los tres pilares fundamentales de la formación artística local y una pieza "imprescindible" para que las aspiraciones de Oviedo de consolidarse como un referente cultural europeo tengan credibilidad.
El portavoz del grupo, Gaspar Llamazares, se mostró tajante al respecto, vinculando directamente el cuidado de la base formativa con las grandes ambiciones institucionales de la capital asturiana:
"No es posible hablar de capitalidad cultural mientras se descuidan las instituciones que forman a nuestros músicos y artistas. La Escuela Municipal de Música no puede vivir en la provisionalidad ni con carencias de personal", señala Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo
Carencias de personal
Desde IU instan al equipo de gobierno a adoptar medidas urgentes para completar la plantilla docente. Entre las prioridades señaladas, la formación urge a cubrir, mediante la fórmula legal que corresponda, la figura del pianista acompañante, una pieza que consideran clave para garantizar el normal desarrollo de las clases y mantener los estándares de calidad del alumnado.
Un nuevo marco autonómico
Más allá de los parches de personal, la coalición busca una solución estructural a largo plazo. Por ello, han reclamado formalmente la negociación y firma de un nuevo convenio con el Principado de Asturias. Según defiende el grupo municipal, este acuerdo es vital para garantizar la continuidad del proyecto, reforzar su vías de financiación y permitir una planificación con seguridad jurídica y económica.
"Invertir en estas escuelas es invertir en cultura, en educación y en igualdad de oportunidades", concluyen desde IU, advirtiendo de que la vocación cultural de Oviedo debe demostrarse "fortaleciendo las instituciones públicas que la hacen posible cada día".
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