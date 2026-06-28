La música coral toma una joya patrimonial de Oviedo: Los ochotes Cantos del Fontán y Lur Maitea de Bilbao triunfan en Santullano

La iglesia de San Julián de Los Prados acogió este sábado el VII Encuentro Coral de Primavera, organizado por el Ochote Cantos del Fontán, una cita que congregó a numeroso público para disfrutar de un concierto protagonizado por la formación anfitriona y el Ochote Lur Maitea de Bilbao, dirigido por Alberto Salado. El recital, celebrado con entrada libre, volvió a convertir este emblemático templo ovetense en un punto de encuentro para los amantes de la música coral y de las voces graves.

La velada permitió disfrutar de un variado repertorio en el que se alternaron obras del cancionero popular, armonizaciones tradicionales y composiciones de carácter religioso, ofreciendo una muestra de la riqueza y versatilidad del género. Ambas agrupaciones pusieron de manifiesto la calidad interpretativa que caracteriza a los ochotes, recibiendo el reconocimiento y los prolongados aplausos del público asistente.

El encuentro estuvo organizado por el Ochote Cantos del Fontán, una formación nacida en Oviedo en 2013 a partir de la iniciativa de varios integrantes de un coro de mayor tamaño con el propósito de desarrollar un repertorio específico para voces graves. Su nombre rinde homenaje a la histórica plaza del Fontán, uno de los espacios más representativos y populares del casco antiguo de la capital asturiana.

Bajo la dirección de Gorka García Fernández de Castillo, el grupo ha consolidado una trayectoria basada en un repertorio amplio y exigente que abarca obras profanas del cancionero popular asturiano, gallego y vasco, además de destacadas composiciones de polifonía religiosa y adaptaciones de diferentes estilos musicales para formación masculina.

La presencia del Ochote Lur Maitea de Bilbao enriqueció un encuentro marcado por el intercambio musical y la convivencia entre ambas agrupaciones, reforzando los lazos que desde hace años unen a las formaciones corales del norte de España.

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Con esta séptima edición, el Encuentro Coral de Primavera reafirma su consolidación dentro del calendario cultural ovetense, contribuyendo a la difusión de la música coral y al mantenimiento de una tradición que sigue despertando un notable interés entre el público.