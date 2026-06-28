Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La música coral toma una joya patrimonial de Oviedo: Los ochotes Cantos del Fontán y Lur Maitea de Bilbao triunfan en Santullano

La iglesia de San Julián de Los Prados se llenó para disfrutar de las voces graves de dos formaciones corales en la séptima edición de este encuentro

El encuentro coral celebrado en San Julián de los Prados.

El encuentro coral celebrado en San Julián de los Prados. / Fernando Rodríguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Blanco

Lucas Blanco

La iglesia de San Julián de Los Prados acogió este sábado el VII Encuentro Coral de Primavera, organizado por el Ochote Cantos del Fontán, una cita que congregó a numeroso público para disfrutar de un concierto protagonizado por la formación anfitriona y el Ochote Lur Maitea de Bilbao, dirigido por Alberto Salado. El recital, celebrado con entrada libre, volvió a convertir este emblemático templo ovetense en un punto de encuentro para los amantes de la música coral y de las voces graves.

La velada permitió disfrutar de un variado repertorio en el que se alternaron obras del cancionero popular, armonizaciones tradicionales y composiciones de carácter religioso, ofreciendo una muestra de la riqueza y versatilidad del género. Ambas agrupaciones pusieron de manifiesto la calidad interpretativa que caracteriza a los ochotes, recibiendo el reconocimiento y los prolongados aplausos del público asistente.

El encuentro estuvo organizado por el Ochote Cantos del Fontán, una formación nacida en Oviedo en 2013 a partir de la iniciativa de varios integrantes de un coro de mayor tamaño con el propósito de desarrollar un repertorio específico para voces graves. Su nombre rinde homenaje a la histórica plaza del Fontán, uno de los espacios más representativos y populares del casco antiguo de la capital asturiana.

Bajo la dirección de Gorka García Fernández de Castillo, el grupo ha consolidado una trayectoria basada en un repertorio amplio y exigente que abarca obras profanas del cancionero popular asturiano, gallego y vasco, además de destacadas composiciones de polifonía religiosa y adaptaciones de diferentes estilos musicales para formación masculina.

La presencia del Ochote Lur Maitea de Bilbao enriqueció un encuentro marcado por el intercambio musical y la convivencia entre ambas agrupaciones, reforzando los lazos que desde hace años unen a las formaciones corales del norte de España.

Noticias relacionadas

Con esta séptima edición, el Encuentro Coral de Primavera reafirma su consolidación dentro del calendario cultural ovetense, contribuyendo a la difusión de la música coral y al mantenimiento de una tradición que sigue despertando un notable interés entre el público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
  2. Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
  3. Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
  4. Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
  5. Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
  6. Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
  7. Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
  8. Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando

La música coral toma una joya patrimonial de Oviedo: Los ochotes Cantos del Fontán y Lur Maitea de Bilbao triunfan en Santullano

La música coral toma una joya patrimonial de Oviedo: Los ochotes Cantos del Fontán y Lur Maitea de Bilbao triunfan en Santullano

La historia de Nicolás Moen, el portento ovetense de la trompa, becado en Estados Unidos: "Hay gente de mi edad que dice que acabaré debajo de un puente por dedicarme a la música"

La historia de Nicolás Moen, el portento ovetense de la trompa, becado en Estados Unidos: "Hay gente de mi edad que dice que acabaré debajo de un puente por dedicarme a la música"

"Cuando faltan la cultura, la empatía y los valores, ocurren las guerras"

La estación del siglo XXI empieza a asomar en Oviedo: nueva cubierta, pasarela entre estaciones y un moderno parque para la entrada del AVE en la capital

La estación del siglo XXI empieza a asomar en Oviedo: nueva cubierta, pasarela entre estaciones y un moderno parque para la entrada del AVE en la capital

Empujón a la actividad cultural en Oviedo: el Ayuntamiento financiará hasta 12.000 euros por proyecto a los creadores

Empujón a la actividad cultural en Oviedo: el Ayuntamiento financiará hasta 12.000 euros por proyecto a los creadores

Cupeiro insufla vida con Pangea

Cupeiro insufla vida con Pangea

Oviedo se pone el mono de trabajo por el verano: amplían a cinco colegios más el plan municipal de mejoras

Oviedo se pone el mono de trabajo por el verano: amplían a cinco colegios más el plan municipal de mejoras

El comandante Pina, jefe de Relaciones Institucionales de la Delegación de Defensa, se jubila: "Me retiro con la profunda satisfacción del deber cumplido"

El comandante Pina, jefe de Relaciones Institucionales de la Delegación de Defensa, se jubila: "Me retiro con la profunda satisfacción del deber cumplido"
Tracking Pixel Contents