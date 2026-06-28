El orbayu obliga a cancelar la puesta de largo de la nueva plaza Julián Cañedo
El concierto para celebrar la urbanización en Otero se pospone a septiembre
Canteli: «Estoy en campaña permanente, no pienso en las elecciones»
«Tan pronto como podamos». El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli comprometió con esas palabras la celebración para el próximo mes de septiembre del concierto que el orbayu obligó a cancelar este domingo en la nueva plaza de Julián Cañedo, tras las obras de una urbanización que había sido muy demandada por los vecinos de Otero.
El concierto estaba fijado para la una de la tarde y los miembros de la banda de música «Ciudad de Oviedo» estaban desde minutos antes en la plaza, pero no tuvieron oportunidad de sacar sus instrumentos, debido al persistente orbayu. «No había opción», afirmó David Colado, el director de la formación musical porque el agua dañaba los instrumentos y además restó asistencia de vecinos en una mañana dominical pasada por agua.
Alfredo Canteli, acompañado de su mujer, Marta Suárez, aprovechó para intercambiar comentarios con alguno de los vecinos que se acercaron a saludarle . «Ha quedado ajardinado, bien, sobre todo si se compara con cómo estaba antes», afirmó el Alcalde, que restó importancia al hecho de que ya falte menos de un año para las próximas elecciones municipales. «Yo estoy en campaña permanente, no pienso en las elecciones, sino en trabajar por Oviedo. Es lo que le digo a mi equipo: trabajar y punto. Luego si Oviedo decide que quiere mantener nuestra mayoría absoluta para seguir creciendo, ya sabe lo que tiene que hacer; y si no, volveremos a las andadas», afirmó Canteli.
La cancelación del concierto por el orbayu obligó a dejar para mejor ocasión un repertorio variado, que el director de la banda de música elige en función del público asistente. «Si hay más gente joven, tocamos más bandas sonoras de películas y tenemos un popurri de canciones de Coldplay, pero también temas de zarzuela, pasodobles, de todo, muy variado», explicó David Colado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
- Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando