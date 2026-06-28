El orbayu obliga a cancelar la puesta de largo de la nueva plaza Julián Cañedo

«Tan pronto como podamos». El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli comprometió con esas palabras la celebración para el próximo mes de septiembre del concierto que el orbayu obligó a cancelar este domingo en la nueva plaza de Julián Cañedo, tras las obras de una urbanización que había sido muy demandada por los vecinos de Otero.

El concierto estaba fijado para la una de la tarde y los miembros de la banda de música «Ciudad de Oviedo» estaban desde minutos antes en la plaza, pero no tuvieron oportunidad de sacar sus instrumentos, debido al persistente orbayu. «No había opción», afirmó David Colado, el director de la formación musical porque el agua dañaba los instrumentos y además restó asistencia de vecinos en una mañana dominical pasada por agua.

Aspecto que ofrecía este domingo parte de la nueva urbanización de la plaza Julián Cañedo. / Irma Collín

Alfredo Canteli, acompañado de su mujer, Marta Suárez, aprovechó para intercambiar comentarios con alguno de los vecinos que se acercaron a saludarle . «Ha quedado ajardinado, bien, sobre todo si se compara con cómo estaba antes», afirmó el Alcalde, que restó importancia al hecho de que ya falte menos de un año para las próximas elecciones municipales. «Yo estoy en campaña permanente, no pienso en las elecciones, sino en trabajar por Oviedo. Es lo que le digo a mi equipo: trabajar y punto. Luego si Oviedo decide que quiere mantener nuestra mayoría absoluta para seguir creciendo, ya sabe lo que tiene que hacer; y si no, volveremos a las andadas», afirmó Canteli.

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La cancelación del concierto por el orbayu obligó a dejar para mejor ocasión un repertorio variado, que el director de la banda de música elige en función del público asistente. «Si hay más gente joven, tocamos más bandas sonoras de películas y tenemos un popurri de canciones de Coldplay, pero también temas de zarzuela, pasodobles, de todo, muy variado», explicó David Colado.