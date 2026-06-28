La paella y el buen ambiente se imponen a la lluvia en las fiestas de San Juan de Santianes

«La nuestra es una fiesta muy tranquila, pero muy guapa». Así resumió este domingo el ambiente de las fiestas de San Juan de Santianes el presidente de la asociación de vecinos, Bautista Pantiga, más conocido por «Tista». Por segundo año consecutivo, el restaurante Casa Cabrero de Villamiana fue el encargado de conquistar los paladares durante el Día Grande de la programación.

El establecimiento hostelero preparó unas 170 raciones de paella para rematar la sesión vermú, que estuvo muy animada a pesar de que la lluvia empañó un poco el ambiente. El acordeón de David Cuérigo puso a bailar por la tarde a los romeros que este lunes volverán a la carpa para poner el broche con el tradicional reparto del bollo y una verbena que se prevé monumental: habrá «Tekilazo». El «Grupo Tekila» y el DJ Nacho Otero despedirán las fiestas con música hasta la madrugada, con una pausa a la una para lanzar los fuegos artificiales.