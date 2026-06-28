La paella y el buen ambiente se imponen a la lluvia en las fiestas de San Juan de Santianes
Las fiestas de San Juan de Santianes culminan este lunes con el reparto del bollo y una verbena a cargo del Grupo Tekila y el DJ Nacho Otero
«La nuestra es una fiesta muy tranquila, pero muy guapa». Así resumió este domingo el ambiente de las fiestas de San Juan de Santianes el presidente de la asociación de vecinos, Bautista Pantiga, más conocido por «Tista». Por segundo año consecutivo, el restaurante Casa Cabrero de Villamiana fue el encargado de conquistar los paladares durante el Día Grande de la programación.
El establecimiento hostelero preparó unas 170 raciones de paella para rematar la sesión vermú, que estuvo muy animada a pesar de que la lluvia empañó un poco el ambiente. El acordeón de David Cuérigo puso a bailar por la tarde a los romeros que este lunes volverán a la carpa para poner el broche con el tradicional reparto del bollo y una verbena que se prevé monumental: habrá «Tekilazo». El «Grupo Tekila» y el DJ Nacho Otero despedirán las fiestas con música hasta la madrugada, con una pausa a la una para lanzar los fuegos artificiales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Conmoción en Oviedo: aparece muerto en su vivienda José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas
- Abel Terente González, exdirector del hotel La Gruta y fundador del restaurante El Asador de Abel: 'Empecé de camarero para ganar algo de dinero e independencia, pero al final la profesión me fue enganchando